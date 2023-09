Pi bon Smartphones anba Rs 50,000 nan peyi Zend

Si ou gen yon bidjè de 50,000 roupi pou yon smartphone, ou gen anpil opsyon pou chwazi. Pou ede w fè bon chwa, nou te seleksyone 5 pi gwo smartphones ki disponib kounye a nan seri pri sa a, konsidere karakteristik yo, pèfòmans, ak style yo.

1. Google Pixel 7: Google Pixel 7 la disponib pou jis anba 50,000 roupi sou Flipkart, ak pri a ka menm pi ba ak sèten kat kredi. Li vini ak dènye processeur Tensor G2 Google la, 8 GB RAM, ak 128 GB depo entèn. Telefòn lan gen yon ekspozisyon OLED Full HD + 6.3-pous ak yon pousantaj rafrechisman 90 Hz ak 1400 nits pik klète. Li gen yon sistèm kamera trè rated, ki gen ladan yon kamera prensipal 50MP ak OIS ak yon kamera ultra-lajè 12MP. Pixel 7 la kouri sou dènye Android 13 la ak langaj materyèl ou konsepsyon.

2. OnePlus 11R 5G: OnePlus 11R 5G la ofri yon valè ekselan pou lajan pandan y ap prete kèk karakteristik nan frè ak sè plis prim li yo, OnePlus 11 5G la. Li gen yon ekspozisyon Fluid AMOLED koube 6.74 pous, Snapdragon 8+ Gen 1 chip, ak opsyon pou jiska 16 GB RAM ak 256 GB depo. Telefòn lan gen yon kamera prensipal 50MP ak OIS, kamera ultrawide 8MP, ak yon kamera macro 2MP. Li gen tou yon kamera selfie 16MP ak yon batri 5000 mAh ki dire lontan.

3. Nothing Phone (2): Dènye ofrann ki soti nan mak Nothing la, Nothing Phone (2), se yon amelyorasyon enpòtan nan modèl anvan an. Li prezante yon do transparan ak limyè ki ap dirije, bay tou de estetik ak fonksyonalite. Telefòn lan ofri yon pèfòmans pwisan ak opsyon personnalisation.

Sa yo se jis kèk opsyon ki disponib nan ranje pri ki poko gen 50,000 roupi. Tou depan de preferans ou ak kondisyon ou, ou ka jwenn anpil plis smartphones ak karakteristik wo-fen, pèfòmans, ak style nan bidjè sa a.

