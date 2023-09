National Hockey League (NHL) ak NHL Network te anonse patenarya yo ak Los Angeles Kings pou katriyèm sezon docuseries pre-sezon yo, Behind The Glass. Seri twa pati sa a, ki te pwodwi pa NHL Network an asosyasyon ak NHL Productions, pral bay yon gade dèyè-sèn nan entansite a, dram, ak konpetisyon nan yon NHL pre-sezon atravè lantiy de fwa Stanley Cup Champion Kings yo.

Sezon k ap vini nan Behind The Glass pral prezante vwayaj Kings yo nan Emisfè Sid la pandan y ap jwe kont Arizona Coyotes nan Melbourne, Ostrali pou Seri Global NHL 2023 la. Sa a pral premye jwèt NHL ki te jwe nan Ostrali, sa ki ajoute eksitasyon nan seri a. Jwè yo pral mic'd moute ak prezante lwen pist la, ofri fanatik yo kontni san parèy pandan y ap konpetisyon pou plas yo sou lis la epi prepare pou ouvèti sezon regilye a.

Apre de pozisyon konsekitif Stanley Cup Playoff, Kings yo te ogmante atant pou òganizasyon an. Behind The Glass pral konsantre sou vis-prezidan ekip la ak manadjè jeneral, Rob Blake, ak antrenè an tèt Todd McLellan, pandan y ap dirije ekip la pandan tout kan fòmasyon an epi fòme vizyon an pou yon konkiran perennial Cup Stanley. Seri a pral tou pwofite jwè kle tankou sant ki fèk akeri Pierre-Luc Dubois, zetwal k ap monte Adrian Kempe ak Kevin Fiala, ak jwè debaz veteran Anze Kopitar ak Drew Doughty. Prezidan Ekip Luc Robitaille pral bay yon apèsi inik sou sa sa vle di yon wa.

Behind The Glass te premye premye nan 2018, ofri fanatik yo yon gade san parèy nan NHL presezon nan je yo nan New Jersey Devils yo. Depi lè sa a, seri a te prezante Flyers Philadelphia ak Nashville Predators. Edisyon ane sa a pral ogmante poto yo ak vwayaj entènasyonal Melbourne, Ostrali.

Fanatik yo ka espere wè kontni eksklizif bonis ak klip nan chak epizòd nan Behind The Glass pataje atravè platfòm dijital ak rezo sosyal lè l sèvi avèk hashtag #BehindTheGlass. Anplis de sa, chak epizòd ap disponib sou platfòm YouTube NHL la, ki ofri fanatik yo plis opòtinite pou angaje yo ak seri a.

Behind The Glass: Los Angeles Kings Training Camp pwomèt pou mennen fanatik yo pi pre jwèt la epi bay yon pèspektiv inik ak pa janm te wè anvan sou ekip la ak pre-sezon an. Avèk aksè san parèy, docuseries sa a asire w ap eksite fanatik yo pandan y ap prevwa sezon NHL k ap vini an.

