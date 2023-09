Sa ki mal ki pa kwit la fini nan Baldur's Gate 3: Yon opòtinite rate

By

Fin Baldur's Gate 3, malgre yo te prese, kite jwè yo satisfè ak rezolisyon istwa karaktè yo ak relasyon yo. Sepandan, sa a te sèlman vre pou moun ki te pran "bon" desizyon an nan fen an. Sa ki mal la, nan lòt men an, santi l mal kwit epi li manke menm nivo atansyon ak devlopman. Li se yon aspè nan final jwèt la ki kite plas pou amelyorasyon.

Sa ki mal la fini nan Baldur's Gate 3 prezante jwè yo ak chwa pou yo kontwole Netherbrain la, antite pwisan ki kòmande Mind Flayers yo. Chwa sa a mande pou trayi pati ou epi sèvi ak kontwòl lespri pou gouvènen Faerûn. Pandan ke opsyon sa a ka fè sans pou yon karaktè ki anbrase tandans fè nwa yo epi ki aliyen ak orijin nan Dark Urge, li santi li pa nan plas pou pifò jwè ki pa te chwazi yon chemen konsa.

Malerezman, fen sa ki mal la manke yon epilòg ki gen sans. Apre yo fin fè chwa a, jwèt la toudenkou fini ak pèsonaj la ap gade byen sou nouvo pouvwa yo, kite jwè yo vle plis. Pandan ke kèk anbigwite ka curieux, fen sa ki mal la manke pwofondè ak kontèks ke fen a bon bay. Li echwe pou eksplike enplikasyon yo ak konsekans nan kontwole lame Illithid la, fè li santi tankou yon chwa pou dedomajman pou yo gen yon chwa.

Larian Studios, pwomotè Baldur's Gate 3, te rekonèt ke fini jwèt la manke e li te fè chanjman pou amelyore sèten aspè. Li rete yo dwe wè si fini an sa ki mal se yon priyorite pou yo. Agrandi sou fen sa a ta bay jwè yo yon eksperyans plis satisfè epi fè li yon chemen entérésan yo eksplore. Bay plis kontèks ak konsekans ta ajoute pwofondè nan naratif la epi pèmèt jwè yo pi byen konprann ramifikasyon yo nan chwa yo.

