Youn nan NPC popilè yo nan Baldur's Gate 3 se Minthara, farfade nwa ki te pwomèt fidelite li a Absolute. Anpil jwè yo te anvi rekrite li kòm yon konpayon romanceable, men yo nan lòd yo fè sa, yo te oblije ranpli yon demand ki enplike anpil touye. Sepandan, yon jwè entelijan te dekouvri yon metòd pou rekrite Minthara san yo pa pran okenn lavi.

Tipikman, yo nan lòd yo gen Minthara rantre nan bò kote ou, ou ta bezwen ranpli yon demand li ba ou yo touye tout moun nan Emerald Grove la. Sa a ta enplike yon rankont sanglan ak Tieflings ak Drwid, ak asistans nan twoup Goblin Minthara yo. Sepandan, itilizatè Reddit Wulfrinnan te pataje yon metòd pou rekrite Minthara "inosan".

Dapre metòd Wulfrinnan a, ou ta dwe premye pale ak timoun Tiefling nan gang Mol a sou vòlè idol Druid la. Lè sa a, vòlè zidòl la lè l sèvi avèk enfiltrasyon pou anpeche seremoni an pran plas. Sa a ta deklanche yon batay ant Tieflings yo ak Drwid, kote ou ta dwe swa kouri oswa fofile deyò. Apre sa, rapòte kote Grove a bay Minthara, epi lè ou tou de retounen, w ap jwenn tout defansè yo mouri. Sa a pral pèmèt ou rekrite Minthara pita nan jwèt la san yo pa bezwen touye nenpòt moun.

Malgre ke metòd sa a ka sanble inosan sou sifas la, li enpòtan sonje ke li toujou enplike manipilasyon ak twonpe. Li se okoumansman de chwa ki sanble moralman Limit nan lòt RPG tankou Star Wars: Knights of the Old Republic. Sepandan, si ou prefere jwe kòm yon pèsonaj ki eseye kenbe men yo pwòp, metòd sa a kapab yon eskive itil nan Baldur's Gate 3.

Si w ap chèche pou plis gid ak kouman-tos pou Baldur's Gate 3, asire w ke ou tcheke deyò gid nou an nan Self-Same Trial la.

Sous: Okenn (ki baze sou atik sous la)