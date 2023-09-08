Ki jan yo bati pi bon vèsyon Shadowheart nan Baldur's Gate 3

Ap chache kreye pi bon vèsyon Shadowheart nan Baldur's Gate 3? Gid bati sou la men nou an gen tout enfòmasyon ou bezwen pou fè li karaktè ki pi efikas ak fò posib.
Pi bon klas pou Shadowheart nan Baldur's Gate 3
Sous-klas ki pi bon pou Shadowheart se domèn lavi a. Pandan ke ou gen opsyon pou kenbe sous-klas orijinal li, Domèn nan Trickery, chanje li nan Domèn Lavi a pral bay plis benefis. Pou chanje klas li a, w ap bezwen sèvi ak karakteristik "Withers", ki koute 100 Gold.
Pi bon nòt kapasite gaye pou Shadowheart nan Baldur's Gate 3
Nòt kapasite ideyal gaye pou Shadowheart se jan sa a:
- Fòs: 10
- Dèksterite: 14
– Konstitisyon: 16
– Entèlijans: 8
– Sajès: 16
- Karismatik: 10
Piske stat prensipal Shadowheart a se Sajès, li enpòtan pou priyorite li. Konstitisyon an enpòtan tou pou sivivabilite, paske li afekte sante. Anplis de sa, konsantre sou Dèksterite pral amelyore konpetans kle li yo.
Pi bon òneman pou Shadowheart nan Baldur's Gate 3
Kòm yon relijye, òneman yo esansyèl pou Shadowheart. Li rekòmande yo chwazi yon konbinezon de gerizon, sipò, ak òneman domaj pou li. Men kèk sijesyon:
– Cantrip: Gid, Rezistans, Pwodui Flanm dife
– Nivo 1: Pawòl Geri, Pwoteksyon kont sa ki mal ak byen, Geri blesi, Enflije blesi, plak pwotèj lafwa, kòmandman
– Nivo 2: Zam espirityèl, kenbe moun
– Nivo 3: Pawòl gerizon an mas, retire madichon, glif Warding
– Nivo 4: Libète Mouvman
– Nivo 5: Lapès ensèk, Dissipasyon sa ki mal ak byen, Flanm dife, Planar Binding
– Nivo 6: Geri, fèt ewo yo
Pi bon bati pou Shadowheart nan Baldur's Gate 3
Si w prefere pa chanje sou klas li a oswa si w vle konnen ki jan pou w nivele 1ye nivo li sot pase a, gid konstriksyon nou an gen ou kouvri. Senpleman swiv sou klas yo rekòmande, nòt kapasite, ak chwa òtograf yo mansyone pi wo a.
Kreye pi bon vèsyon Shadowheart nan Baldur's Gate 3 pral asire li briye kòm geriseuz ak konsesyonè domaj. Avèk konstriksyon sa a, ou pral kapab pran nenpòt lènmi avèk fasilite. Asire w ke w tcheke lòt gid Baldur's Gate 3 nou yo pou jwenn plis konsèy ak enfòmasyon itil.
Sous:
– Jessica Filby. (2023, 8 septanm). Ki jan yo bati pi bon vèsyon an nan Shadowheart nan Baldur's Gate 3. Retrieved soti nan [sous]