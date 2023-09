De Manm nonmen nan Konsèy Konsiltatif Konsiltatif Konsiltatif Konsiltatif Taks sou jwèt Digital Gouvènman Ostralyen an

Gouvènman Federal Ostralyen an te anonse nominasyon de manm nan konsèy konsiltatif pou nouvo Digital Games Tax Offset (DGTO) nan peyi a. DGTO ofri devlopè jwèt yo yon remise taks 30% sou depans devlopman lokal ki rive nan yon papòt AUD $500,000.

Moun yo nonmen yo, Johanna Egger ak Morgan Jaffit, pral sèvi pandan twazan epi yo pral bay gouvènman an konsèy sou aplikasyon DGTO yo. Johanna Egger se yon manm konsèy nan Asosyasyon jwèt entèaktif ak amizman (IGEA) ak Direktè Managing nan estidyo dijital Two Bulls. Morgan Jaffit se yon pwodiktè egzekitif konsiltasyon nan Weta Workshop e li te travay ak plizyè estidyo tankou Defiant Development ak Spitfire Interactive.

Tony Burke, Minis pou Atizay la, te eksprime sipò li pou nominasyon yo nan yon lage laprès, ki deklare ke Ostrali gen yon istwa fyè nan devlopman jwèt e ke li vle asire kwasans ak devlopman nan lavni. Li kwè ke Johanna ak Morgan, ak eksperyans vaste yo nan jwèt yo ak endistri kreyatif dijital, pral pote ekspètiz ki gen anpil valè nan tablo a.

Gouvènman Morrison an te anonse okòmansman Konpansasyon Taks sou jwèt Dijital Federal yo an 2021 e Gouvènman Albanè an te aplike nan mitan ane 2023 la. Li se yon pati nan yon efò pi laj ankouraje kwasans nan endistri a devlopman jwèt Ostralyen ak atire estidyo entènasyonal yo. Lòt pwogram rabè ak sibvansyon ki baze sou eta, tankou sa yo ki nan Queensland, New South Wales, Victoria, ak Sid Ostrali, sipòte tou devlopman jwèt nan divès nivo.

Anplis konpanse taks la, pi piti pwogram sibvansyon, tankou Games: Expansion Pack soti nan Screen Australia ak First Nations Game Studio Fund, kontinye bay sipò pou devlopè jwèt endepandan. Inisyativ sa yo vize ankouraje devlopman jwèt solo ak ti ekip nan Ostrali.

