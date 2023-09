Audemars Piguet devwale nouvo lage atravè senk koleksyon

By

Audemars Piguet te fèk prezante yon seri nouvo revèy atravè senk koleksyon diferan, ki montre angajman yo nan inovasyon ak atizana. Pami rekò yo genyen Royal Oak "Jumbo" Extra-Thin, High Jewelry Royal Oak, Royal Oak "Jumbo" Extra-Thin Openworked, Royal Oak Offshore Chronograph Ceramic, ak Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie.

Royal Oak "Jumbo" Extra-Thin kounye a prezante itilizasyon Titàn ak glas metalik esansyèl (BMG) nan konstriksyon li yo, bay li yon aparans inik ak dènye kri. Konbinezon materyèl sa yo te premye wè nan òf 2021 Only Watch mak la, epi kounye a li te enkòpore nan koleksyon regilye a. Nouvo edisyon an mache ak kalib 7121, ki ranplase kalib 2121 anvan an.

Pou moun ki prefere yon touche nan liks, Audemars Piguet te prezante kat vèsyon bijou segondè nan klasik Royal Oak la. Modèl sa yo prezante anviwònman nèj ki ra ak trè teknik, ki ajoute yon efè lumineux nan konsepsyon ikonik la. Disponib nan 18-karat blan oswa woz lò, ak nan de gwosè, revèy sa yo konbine distenksyon ak mete.

Nan kontinyasyon selebrasyon 50yèm anivèsè Royal Oak la, mak la te lanse Royal Oak "Jumbo" Extra-Thin Openworked an lò jòn. Nouvo adisyon sa a kenbe ADN menm jan ak vèsyon an lò woz ak asye pur ki te pibliye deja, ak yon konsantre sou transparans ak atizan konn fè sofistike. Mouvman an itilize se kalib 7124, ki se miyò mens nan jis 2.7mm.

Pou komemore 30yèm anivèsè Royal Oak Offshore a, Audemars Piguet te revele de nouvo modèl nan seramik, Titàn, ak lò. Timepieces sa yo reentèprete 2020 Ref. 26405CE epi yo mache ak kalib 4401, yon mouvman kwonograf entegre ak yon fonksyon flyback.

Finalman, pou moun kap chèche ekselans teknik, Audemars Piguet prezante de nouvo vèsyon Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie nan seramik nwa pou premye fwa. Mont sa yo prezante teknoloji patante Supersonnerie mak la, ki asire pèfòmans acoustic eksepsyonèl. Powered by kalib 2953 la, revèy sa yo konbine teknoloji avanse ak fini tradisyonèl yo.

Audemars Piguet kontinye ap pouse limit mont lan ak dènye degaje yo, ki ofri amater yon seri divès opsyon ki montre tou de ekspètiz teknik yo ak flair atistik.

