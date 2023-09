Pwogram Valkyrie LMH la pral retounen ak Aston ak Heart of Racing Partnership

By

Apre plis pase twa ane nan an reta, pwogram Valkyrie LMH pral reaktive atravè yon patenarya ant Aston Martin ak ekip Heart of Racing ki baze nan Etazini. Aston Martin ak Heart of Racing yo rapòte fèmen nan yon kontra pou pote machin nan Valkyrie LMH sou track la nan 2021.

Aston Martin nan chita pale ak founisè yo epi rasanble yon ekip pou sipèvize pwogram nan, ki gen ladan ansyen direktè jeni Williams F1 Adam Carter. Pandan ke Aston Martin pa te konfime renesans Valkyrie LMH a, konpayi an te mete aksan sou ADN kous machin spò li yo ak angajman li nan evalye opsyon nan evolye paysage motorsport la.

Direktè ekip Heart of Racing, Ian James, te eksprime dezi ekip la pou l monte nan pi gwo klas kous machin spò entènasyonal la men li te deklare pa gen okenn akò ki te rive jwenn oswa siyen ankò. Heart of Racing te deja elaji nan World Endurance Championship (WEC) ak Aston Martin ane sa a.

Machin kous Valkyrie la espere fè konpetisyon nan tou de WEC ak Asosyasyon Espò Entènasyonal Motor (IMSA). Machin nan pral mache ak yon motè V6.5 12-lit devlope ansanm ak Cosworth, menm jan ak motè yo itilize nan vèsyon an lari nan Valkyrie la.

Pwogram Valkyrie la te mete sou pye lè machin LMDh ki baze sou LMP2 yo te enkòpore nan divizyon Hypercar WEC la. Sepandan, Aston Martin te deside reviv pwogram nan apre sijesyon soti nan Lawrence Stroll, pwopriyetè Aston Martin, sou yon wo nivo retounen nan Le Mans.

Dènye patisipasyon Aston Martin nan klas pi wo nan Le Mans se te ak LMP1 open-top AMR-One an 2011. Pwogram Valkyrie separe de operasyon kous Aston Martin ki te devlope koup DBR1/2 P1 ki baze sou Lola.

Sous:

– Autosport