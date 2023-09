Entèdiksyon Chinwa sou iPhone yo peze sou aksyon Azyatik

Aksyon nan pwovens Lazi yo espere swiv yon gout teknoloji dirije sou Wall Street kòm enkyetid ap grandi sou enpak la nan yon entèdiksyon Chinwa sou iPhone Apple yo. Referans ekite nan Japon ak Hong Kong te bese, pandan y ap sa yo ki pou Ostrali ak Etazini yo rete plat nan kòmansman komès Azyatik. Nasdaq 100 la te tonbe pandan aksyon Apple yo te glise, efase 190 milya dola nan valè. Entèdiksyon Chinwa a sou iPhone yo pral elaji nan ajans gouvènman yo apiye, konpayi leta yo, ak divès kalite antrepriz leta yo ak òganizasyon gouvènman kontwole. Sa a poze defi pa sèlman pou Apple, men tou pou lòt gwo konpayi teknoloji ki konte anpil sou Lachin.

Malgre ke Apple pa gen anpil chans fè fas a yon enpak finansye enpòtan nan restriksyon yo, kòm ofisyèl gouvènman yo te gen anpil chans deja evite pwodwi konpayi an, konsekans yo pi laj ta ka afekte travay nan peyi a kote pifò iPhone yo reyini. Kwasans kontinyèl nan endistri teknoloji a, ki te kondwi pa entèlijans atifisyèl ak espekilasyon sou ogmantasyon pousantaj enterè Rezèv Federal la, te mennen nan evalyasyon lonje. Gen kèk ekspè sijere ke endistri a se mi pou yon koreksyon.

Komèsan yo ap gade ak anpil atansyon done ekonomik Etazini yo, patikilyèman solid figi reklamasyon chomaj ki ranfòse ka a pou Fed a kenbe to enterè ki wo. Ofisyèl Rezèv Federal yo pral bezwen analize done pou deside sou avni to enterè yo. Pandan se tan, euro yo te fè bak akòz kwasans fèb nan Eurozone a, ak Yuan tè a te rive nan yon pi ba prèske 16 ane nan mitan ogmante pesimis nan direksyon ekonomi Lachin nan. Pri lwil oliv yo te bese tou pou yon dezyèm jou youn apre lòt apre yon rasanbleman nèf sesyon.

An rezime, entèdiksyon Chinwa a sou iPhone yo te ogmante enkyetid nan endistri teknoloji a, ki mennen nan yon gout nan aksyon Azyatik. Enpak la sou Apple ka limite, men konsekans yo pi laj pou konpayi teknoloji ki konte sou Lachin ta ka enpòtan. Anplis de sa, lòt faktè, tankou evaliasyon pwolonje ak done ekonomik US, ap kontribye nan volatilité mache.