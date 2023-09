Valencia Digital Summit 2023: Fòmasyon lavni an ak entèlijans atifisyèl

By

Valencia Digital Summit (VDS2023) se yon evènman inogirasyon ki pral bay bonjan enfòmasyon sou peyizaj aktyèl ak fiti entèlijans atifisyèl (AI). Kòm yon teknoloji transfòmasyon, AI te parèt byen vit kòm yon fòs pwisan nan kondwi inovasyon ak refòm divès aspè nan sosyete a, ki gen ladan byennèt sosyal, ekonomik, ak enstitisyonèl.

Òganize pa Startup Valencia, evènman teknoloji entènasyonal la pral pran plas nan Oktòb 26th ak 27th nan Vil la nan Atizay ak Syans nan Valencia, Espay. Li pral rasanble ekspè nan endistri, chèchè, inovatè, akademik, envestisè, ak lidè enstitisyonèl atravè mond lan. Atravè yon seri diskou ak deba, somè a gen pou objaktif pou montre kijan AI ap vin yon pati entegral nan lavi nou epi bay patisipan yo apèsi sou avni travay, edikasyon, evolisyon òganizasyon, ak swen sante.

Evènman an pral prezante panno ak diskisyon sou divès sijè ki gen rapò ak AI. Yon panèl, ki gen tit "Aplikasyon AI inovatè: solisyon pyonye pou siksè biznis," pral gen ekspè pataje eksperyans yo nan ogmante AI pou amelyore compétitivité nan sektè respektif yo. Yon lòt panèl, "AI Venture Capital: analiz de tandans ak opòtinite nan mache AI ​​a," pral eksplore opòtinite envestisman nan mache AI ​​dinamik.

Valencia Digital Summit pral tou mete aksan sou dirèksyon teknoloji ak kreyativite, enpak inovasyon, ak tandans nan lavni nan vwayaj. Li pral fouye nan potansyèl revolisyonè AI nan sipò teknik epi adrese konsiderasyon etik enpòtan ki asosye ak exploiter pouvwa AI pandan y ap defann valè imen ak byennèt sosyal.

Somè a espere atire plis pase 10,000 patisipan ki soti nan plis pase 80 peyi, ki gen ladan 400 envestisè entènasyonal ak yon pòtfolyo ki depase € 8 milya dola. Sipòte pa òganizasyon tankou HP, Telefónica, Banco Sabadell, ak Gouvènman an nan peyi Espay, somè a pral sèvi kòm yon platfòm pou startups konekte ak envestisè ak kolaboratè.

Kwasans nan Valencia Digital Summit te remakab, ak yon ogmantasyon 1,500% nan patisipan yo depi kòmansman li an 2018. Kwasans sa a solidifye ekosistèm Valencian an kòm twazyèm pi gwo nan peyi Espay an tèm de volim envestisman, ak plis pase 1,200 demaraj ak plis pase. 700 milyon € envesti nan dènye ane yo.

Startup Valencia, òganizatè evènman an, se yon òganizasyon san bi likratif ki dedye a fè pwomosyon ak reprezante ekosistèm teknoloji ak inovasyon Valencian an. Li te rasanble plis pase 350 asosye epi li jwenn sipò nan men patnè remakab tankou Google, HP, Banco Sabadell, ak Telefónica, pami lòt moun.

Valencia Digital Summit 2023 pwomèt yo dwe yon evènman ki chanje jwèt, ki rasanble lidè endistri yo ak vizyonè yo eksplore potansyèl la vas nan entèlijans atifisyèl ak enpak li sou sosyete a. Li fikse pou fòme avni AI ak entegrasyon li nan divès sektè pou ane k ap vini yo.

Sous:

– Valencia Digital Summit (VDS2023)

– Demaraj Valencia