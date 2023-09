Mizajou Apple WatchOS 10 prezante karakteristik enteresan pou Apple Watch Series 9

By

Apple te anonse ke watchOS 10, dènye aktyalizasyon pou smartwatch li yo, ap disponib pou telechaje 18 septanm. Aktyalizasyon sa a pote chanjman enpòtan nan koòdone mont lan ak prezante nouvo karakteristik ki amelyore eksperyans itilizatè a.

Youn nan ajoute kle nan watchOS 10 se entwodiksyon de widgets, ki Apple rele kout je yo. Itilizatè yo kapab kounye a glise nan ak pèrsonalize widgets sa yo, sa ki fè li pi fasil jwenn aksè nan enfòmasyon byen vit. Mont la genyen tou yon widget Smart Stack, ki mache ak aprantisaj machin, ki predi epi montre widgets ki pi enpòtan pou itilizatè yo pandan tout jounen an.

Anplis de sa, watchOS 10 pote amelyorasyon nan fonksyonalite Siri sou Apple Watch Series 9. Kòmandman Siri yo pral kounye a ap trete sou aparèy la, asire pi bon vi prive epi pèmèt itilizatè yo poze kesyon ki gen rapò ak sante pèsonèl ak done kondisyon fizik nan app Sante a.

Aktyalizasyon a gen ladan tou yon nouvo chip ultra wideband (UWB) dezyèm jenerasyon, ki ka detekte lè yon HomePod tou pre. Lè itilizatè a rive nan kat mèt yon HomePod ak UWB, mont lan otomatikman lanse karakteristik la kounye a ap jwe, sa ki pèmèt itilizatè yo kontwole HomePod la oswa resevwa sijesyon nan Smart Stack la.

Apple te amelyore tou karakteristik aksè nan watchOS 10. Itilizatè yo kapab kounye a double-tape dwèt yo ansanm nan menm men an ak mont lan pou fè plizyè aksyon, tankou reponn apèl oswa aksè nan Widget Smart Stack la.

An tèm de koòdone itilizatè, kadriyaj aplikasyon an te reamenaje. Olye pou yo kadriyaj siwo myèl anvan an, aplikasyon yo parèt kounye a kòm ti ikon sikilè ki woule vètikal, sa ki fè li pi fasil jwenn ak aksè nan aplikasyon yo vle. Anplis de sa, fonksyonalite bouton bò yo te chanje; yon laprès sèl kounye a mennen itilizatè yo nan sant kontwòl la, pandan y ap yon laprès doub pote moute Apple Wallet pou peman NFC.

WatchOS 10 ofri yon eksperyans itilizatè ki pi entwisyon ak entèaktif, ki fè Apple Watch santi tankou yon iPhone tipòtrè. Avèk widgets personnalisable li yo, kapasite Siri amelyore, ak karakteristik aksesibilite amelyore, Apple ap asire ke smartwatch li rete yon zouti ki gen anpil valè pou itilizatè yo nan lavi chak jou yo.

Sous:

- Verge a: [WatchOS 10 sou Apple Watch Series 9] (mete adrès entènèt la)

– The Verge – Victoria Song: [watchOS 10 Preview] (mete adrès entènèt la)