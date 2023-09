Arive iPhone 15: Kisa pou w atann

By

Apple te revele dènye appareil jenerasyon yo, iPhone 15 la, nan evènman "Wonderlust" yo nan Cupertino. Aparèy la kenbe anpil karakteristik abitye, tankou dekoupaj Dynamic Island, kounye a disponib sou tout liy lan. Sepandan, youn nan ajoute ki pi remakab se pò a mete ajou: USB-C.

Mouvman Apple sa a make yon chanjman nan direksyon normalisation konektè, an pati kondwi pa lejislasyon Inyon Ewopeyen an. Pandan ke Apple pa te okòmansman antouzyastik sou chanjman an, finalman li se yon devlopman pozitif pou konsomatè yo. Pò Zeklè a, ki te prezante plis pase yon ane de sa, kounye a ap elimine, ak liy iPad a deja tranzisyon nan konektè estanda a.

Karakteristik Dynamic Island la te amelyore tou, kounye a ki gen ladan enfòmasyon avyon. iPhone 15 gen anpil yon ekspozisyon Super Retina XDR, ki disponib nan 6.1 pous ak 6.7 pous pou modèl Plus la. Kamera prensipal li gen yon enpresyonan 48 megapiksèl epi li itilize pixel binning pou pwodui imaj 24 megapiksèl ak rezolisyon segondè. Anplis de sa, appareil la ofri rale amelyore ak 2x teleobjèktif "bon jan kalite optik" pou pi byen file.

Kapasite aprantisaj machin yo te enkòpore nan iPhone 15 la. Li ka otomatikman detekte prezans nan yon moun oswa bèt kay (espesyalman chat ak chen) nan ankadreman an epi aplike efè a bokeh kòmsadwa. Mòd Smart HDR la te amelyore tou, lè l sèvi avèk deteksyon pwofondè nan kamera devan an pou pi byen diferansye objè yo epi bay yon spectre koulè ki pi vibran.

Anba kapo a, aparèy la mache ak nouvo chip bionik A16, ki gen yon GPU sis nwayo. Li gen tou teknoloji Ultra Wideband, ki amelyore fonksyonalite FindMy, menm jan ak Apple Watch Series 9 la.

Lòt amelyorasyon remakab genyen ladan yo amelyore izolasyon vwa pou minimize bri anbyen, ansanm ak yon nouvo fonksyon Roadside Service pou koneksyon satelit, devlope an kolaborasyon ak AAA. iPhone 15 la disponib nan jòn, vèt, ble, nwa ak woz.

Sous: Apple