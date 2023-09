Lansman iPhone 15 Apple la: Èske l ap ede Tech Giant ranvèse lavant li yo?

By

Inogirasyon iPhone anyèl ki trè antisipe a se isit la, ak Apple espere ke nouvo pwogramasyon iPhone 15 li yo pral ede ranvèse dènye bès lavant li yo. Avèk yon ralentissement nan tout endistri a nan demann smartphone ak enkyetid sou repèkisyon kont teknoloji US-mak nan peyi Lachin, Apple ap fè fas a kèk defi. Sepandan, gen plizyè faktè ki ta ka travay an favè li.

Premye ak premye, iPhone a se pwodwi bato Apple la, jenere apeprè mwatye nan lavant konpayi an. Ansanm ak ajou Apple Watch ak AirPods, ki pral anonse tou nan evènman an, pwodwi sa yo reprezante prèske 60% nan revni Apple la.

Apple te tou siksè deplase konsomatè yo nan direksyon pi wo modèl, anbalaj yo ak karakteristik eksklizif ak chips pwisan. Tandans sa a espere kontinye ak iPhone 15, e Apple ka menm ogmante pri nan kèk mache. Malgre ralantisman an jeneral nan endistri smartphone la, Apple te pi devan parèy li yo. Pandan ke chajman telefòn li yo te bese pa 2% dènye trimès, konpetitè tankou Samsung te wè yon bès 15%.

Youn nan enkyetid kle pou Apple se mache Chinwa a, pi gwo mache entènasyonal li yo. Konsomatè Chinwa yo te yon plas klere pou Apple, men entèdiksyon gouvènman an ak laperèz nan yon repèkisyon ka afekte lavant iPhone 15. Sepandan, Apple te fè fas a defi menm jan an nan tan lontan an ak jere yo rebondi tounen. Envestisè yo pral byen obsève lavant jou ferye yo wè ki jan Apple navige sitiyasyon sa a.

An konklizyon, lansman iPhone 15 Apple la gen anpil enpòtans pou jeyan teknoloji a paske li vize ranvèse bès lavant li yo. Avèk nouvo kapasite ak yon konsantre sou modèl ki pi wo, Apple espere eksite konsomatè yo ak kondwi demann. Pandan ke defi egziste, tankou ralentissement jeneral nan endistri a smartphone ak enkyetid nan mache Chinwa a, dosye track Apple la ak òf inovatè bay rezon pou optimis.

