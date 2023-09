Evènman "Wonderlust" Apple la: Kisa pou w atann

Antisipasyon an ap bati kòm evènman trè antisipe Apple la, "Wonderlust," se jis alantou kwen an. Pwograme pou demen, evènman sa a espere revele kèk nouvo pwodwi enteresan ki pral pran plezi fanatik Apple atravè lemond. Pandan ke gen kèk lansman konfime, tankou iPhone 15 ak Apple Watch Series 9, moulen rimè a ap buz ak espekilasyon sou ki lòt bagay Apple gen nan magazen.

Youn nan lansman ki pi antisipe yo se iPhone 15. Leaks ak inisye endistri yo te bay kèk apèsi sou sa nou ka atann de nouvo liy iPhones sa a. Yo di li espò nouvo koulè, yon konsepsyon mens, ak yon ankadreman pi lejè ki fèt ak yon alyaj Titàn. Ekspozisyon an espere yon ti kras pi gwo, ak kamera a pral prezante yon lantiy teleobjèktif periskopik ki ofri amelyore précision ak pwa redwi.

Yon amelyorasyon eksitan rimè pou iPhone 15 se kapasite Thunderbolt transfè done gwo vitès li yo, ki pral pèmèt vitès chaje pi vit. Sa a se te yon karakteristik long-dezire pa fanatik iPhone, fè li yon adisyon trè antisipe.

Anplis iPhone 15, Apple pral lanse tou Apple Watch Series 9. Pandan ke detay sou nouvo wearable yo ra, li espere konpleman iPhone 15 la epi ofri fonksyonalite ak karakteristik amelyore.

Pi lwen pase lansman konfime sa yo, gen espekilasyon ke Apple ka lage nouvo AirPods ane sa a. Sa te fè twa ane depi lage AirPods Max la, sa ki fè sa a yon opòtinite potansyèl pou Apple prezante yon vèsyon mete ajou.

Yon lòt posibilite se ke Apple pral bay yon gade vit nan kask Vision Pro "espasyal computing" kap vini li yo, byenke sa a pa espere yo dwe lage jiska ane pwochèn.

Pandan ke ka gen supriz nan magazen, li se fasil ke nouvo iPads oswa Mac yo pral revele nan evènman an "Wonderlust". Version sa yo gen plis chans rive nan 2024 ak entwodiksyon chip M3 Apple la.

Pou moun k ap tann pou yo gade evènman an, li pral difize an dirèk sou sit entènèt Apple la. Evènman an ap fèt Madi 12 septanm nan 10 am PT (1 pm ET).

Pandan fanatik Apple yo konte èdtan yo, eksitasyon an ap kontinye devlope. Rete branche pou evènman "Wonderlust" demen an, kote Apple espere montre dènye inovasyon yo epi wow odyans lan yon lòt fwa ankò.

