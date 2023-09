Evènman lansman Wonderlust Apple la: iPhone 15, AirPods ak USB C, ak nouvo mont Apple

By

Apple gendwa òganize yon evènman lansman Wonderlust ki trè antisipe pou montre yon seri nouvo pwodwi. Evènman an pral pran plas a 10:30 pm lè Endyen nan katye jeneral Apple la nan Cupertino. Wonderlust, jan yo defini nan Urban Dictionary, vle di "Dezi a yo dwe nan yon eta konstan de mèvèy," ki aliyen ak objektif Apple la kenbe itilizatè li yo sezi ak sezi.

Youn nan pwen enpòtan yo nan evènman an pral lansman nouvo pwogramasyon iPhone a, ki gen ladann kat modèl: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, ak iPhone 15 Pro Max. Nouvo iPhone sa yo gen pou prezante teknoloji avanse ak pèfòmans amelyore, pou satisfè bezwen amater Apple yo.

Anplis de iPhone yo, Apple tou espere revele pwochen jenerasyon Apple Watch Series 9 la. Sepandan, pa gen okenn mansyone nan yon Apple Watch Ultra oswa Apple Watch SE ane sa a, sijere ke konsantre a pral sou bato Seri 9 la. modèl.

Pou moun ki anvi gade evènman Wonderlust la, gen plizyè opsyon ki disponib. Itilizatè yo ka vizite sit entènèt Apple la epi navige nan paj evènman Apple la pou gade kouran an ap viv dirèkteman. Altènativman, evènman an pral difize tou sou paj YouTube ofisyèl Apple la, yon platfòm ke konpayi an te itilize pou evènman difizyon ap viv pandan plizyè ane.

Yon lòt opsyon se gade evènman an atravè app Apple TV, ki espere prezante lis pou evènman lansman iPhone 15 la, ki bay yon eksperyans san pwoblèm pou itilizatè yo.

Evènman lansman Wonderlust Apple la pwomèt pou pote nouvo pwodwi enteresan ak karakteristik nan mache a. Kit se iPhone 15 ki trè antisipe oswa Apple Watch Seri 9 amelyore, amater Apple yo ap pran plezi.

