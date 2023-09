Apple genyen apèl nan defi patant kont Corephotonics

By

Nan yon devlopman resan, Apple Inc. te avèk siksè reviv defi li nan yon patant kamera telefòn selilè ki te kenbe pa Corephotonics Ltd. Patant nan kesyon an pèmèt itilizatè yo pran pòtrè ak yon sijè byen file sou yon background flou. Tribinal Apèl Ameriken pou Awondisman Federal la te deside Lendi ke Komisyon Konsèy Patant ak Apèl Patant (PTAB) te rejte enjisteman atak Apple la sou Corephotonics lè li te konte sou yon erè tipografik ke okenn pati yo te kwè ki enpòtan.

Desizyon Awondisman Federal la te baze sou echèk PTAB pou eksplike enpòtans erè tipografik la nan desizyon l. Erè sa a, ansanm ak lòt erè endepandan idantifye pa PTAB a, enfliyanse premye desizyon konsèy la te rejte defi Apple la.

Viktwa Apple la nan apèl la kounye a pèmèt konpayi an kontinye batay legal li kont Corephotonics sou validite patant la. Sa a se yon viktwa enpòtan pou Apple, kòm yon rezilta favorab ta ka potansyèlman libere konpayi an nan peye frè lisans bay Corephotonics oswa fè fas a nenpòt lòt konsekans legal ki gen rapò ak patant la.

Itilizasyon mòd pòtrè, ak yon sijè byen file ak background twoub, te vin de pli zan pli popilè nan fotografi smartphone. Teknoloji dèyè karakteristik sa a enplike nan yon konbinezon de pyès ki nan konpitè ak lojisyèl ki pèmèt itilizatè yo reyalize foto pwofesyonèl-kap ak fasilite. Apple, li te ye pou inovasyon li yo nan teknoloji smartphone, te nan forefront de tandans sa a ak mòd Portrait li yo, ki te resevwa pozitivman pa itilizatè yo.

Dènye devlopman sa a nan batay legal Apple la ak Corephotonics mete aksan sou konpetisyon an entans ak siyifikasyon nan pwopriyete entelektyèl nan endistri a smartphone. Tou de konpayi yo ap lite pou dominasyon nan mache trè konpetitif sa a epi yo vle defann dwa pwopriyete entelektyèl yo pou garanti pozisyon yo.

Li rete pou wè ki jan diskisyon legal sa a pral dewoule nan mwa kap vini yo. Sepandan, siksè apèl Apple la make yon etap enpòtan pi devan nan efò li yo pou defye validite patant Corephotonics la. Rezilta ka sa a ka gen enplikasyon byen lwen pou lavni teknoloji kamera smartphone.

