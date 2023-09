Apple di orevwa Lightning Connector ak iPhone 15 Lanse

Apre 11 ane, Apple te anonse ke li ap ofri adiye nan konektè propriétaires Lightning li yo sou iPhone yo bato. Konpayi an te revele iPhone 15 nan evènman anyèl lansman pwodwi sezon otòn li yo, ki montre nouvo modèl li yo ki pral kounye a prezante pò USB-C chaje. Deplasman an soti nan konektè Lightning a, ki te premye prezante an 2012, aliman ak yon nouvo lwa Inyon Ewopeyen an te adopte ane pase a mande ke tout smartphones vann nan Inyon Ewopeyen an dwe gen ladan yon koòdone USB-C pou chaje nan fen 2024.

iPhone 15 a vini nan de modèl: iPhone 6.1 15-pous kòmanse nan $ 799 ak iPhone 6.7-pous 15 Plus kòmanse nan $ 899. Tou de modèl yo prezante yon plak pwotèj seramik pou plis rezistans ak yon kamera prensipal 48 megapiksèl. Yo disponib nan senk koulè: woz, jòn, vèt, ble, ak nwa.

Egzekitif Apple yo te mete aksan sou benefis ki genyen nan sèvi ak USB-C estanda endistri a, tankou pi gwo vitès transfè done ak konvenyans nan sèvi ak menm kab la chaje iPhones, iPads, ak MacBooks. Dènye MacBooks ak iPad konpayi an te deja adopte USB-C chaje pò, e menm twazyèm jenerasyon Apple TV 4K difizyon aparèy la itilize USB-C pou chaje. Anplis de sa, modèl iPhone 15 yo pral sipòte estanda chaje san fil.

Anplis iPhone 15, Apple te prezante tou Apple Watch Series 9, yon pri ki kòmanse nan $ 399. Nouvo karakteristik yo nan Seri 9 la gen ladan yon fonksyon "double-tap" pou kontwole apps, fonksyonalite Siri sou aparèy, kapasite iPhone-kote amelyore, ak yon ekspozisyon pi klere. Apple Watch Series 9 se tou premye pwodwi "kabòn-net" konpayi an.

Pandan prezantasyon an, Direktè Jeneral Tim Cook te mansyone yon ti tan Apple Vision Pro, kas AR/VR konpayi an, ki pral voye nan kòmansman ane 2024. Cook te mete aksan sou angajman Apple pou dirab anviwònman an, ak yon kame Octavia Spencer kòm griye "Manman Lanati". egzekitif sou objektif yo. Segman videyo a te revele objektif Apple pou tout pwodwi li yo gen kabòn net nan 2030.

Sous: Apple, lwa Inyon Ewopeyen an