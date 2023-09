Tata jwe Binge Partners ak Apple TV+ nan peyi Zend

Agregatè chanèl Endyen yo, Tata Play Binge, te anonse yon kolaborasyon ak Apple TV + pou pote seri popilè li yo ak fim orijinal yo sou mache Endyen an. Patenarya sa a make premye nan kalite li pou Apple TV + nan peyi Zend.

Atravè kolaborasyon sa a, telespektatè Endyen yo pral gen aksè a yon pakèt seri tankou "Ted Lasso," "Shrinking," "Silo," "Hjack," "Foundation," "Tehran," "Servant," "Platonic," "Severance," "The Morning Show," "Bad Sisters," "Slow Horses," ak "Planèt Pre-istorik." Anplis de sa, Apple Original Films ki gen ladan "CODA" ak "The Boy, the Mole, the Fox and the Horse," "Ghosted," ak "The Beanie Bubble" ki te fèk premye a ap disponib tou sou platfòm la.

Pou selebre lansman an, yon kanpay piblisite prezante sipèsta Bollywood Saif Ali Khan ak Katrina Kaif te inisye. Kolaborasyon sa a espere plis elaji Apple TV + nan mache Endyen an epi bay telespektatè Endyen yo yon seri divès kalite kontni.

Anplis seri ak fim ki deja disponib sou Apple TV+, platfòm la pral lage nouvo fim orijinal yo tou nan peyi Zend. Gen kèk nan piblikasyon kap vini yo enkli "Killers of the Flower Moon" Martin Scorsese a ak Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, ak Lily Gladstone, thriller espyon "Argylle" ak Henry Cavill, Sam Rockwell, ak Bryce Dallas Howard, Ridley Scott a "Napoleon" jwe. Joaquin Phoenix, ak Joseph Kosinski yon karakteristik kous san tit ak Brad Pitt.

Kolaborasyon ki genyen ant Tata Play Binge ak Apple TV + ap redefini jaden flè difizyon an nan peyi Zend, ofri yon seri pi laj nan chwa kontni pou telespektatè nan peyi a.

Nippon TV devwale nouvo fòma nan MIPCOM Rights Market

Nippon TV, orijin Japonè fòma popilè tankou "Shark Tank," gen pou l lanse kat nouvo pwopriyete nan mache dwa MIPCOM k ap vini an Frans. Pwopriyete sa yo gen ladan yon fòma script ki rele "The Greatest Teacher," kote yon pwofesè ale nan tan pou dekouvri mistè ki moun ki pouse l sou yon do kay.

Yo pral devwale de fòma ki pa ekri tou, ki gen ladan "Suspects on the Set," yon konbinezon dram krim ak batay ankèt ki pa ekri, ak "5 zanmi, 5 favè!," yon emisyon jwèt ki baze nan estidyo kote zanmi yo fè konpetisyon pou genyen selèb yo. zanmi.

Anplis de sa, Nippon TV pral prezante yon tit anime ki rele "The Apothecary Diaries," ki se yon adaptasyon nan yon seri mistè epòk popilè ak plis pase 24 milyon kopi vann.

Nishiyama Mikiko, Vis Prezidan Egzekitif Biznis Global nan Nippon TV, te eksprime angajman konpayi an pou ranfòse kapasite pwodiksyon ak distribisyon li yo. Nippon TV gen pou objaktif pou pwodwi pwogram orijinal yo ak eksplore adaptasyon seri nan mache entènasyonal atravè patenarya ak vèsyon pilòt ki pwodui ak emèt nan Japon.

Nouvo fòma sa yo ki soti nan Nippon TV pwomèt pou pote kontni inik ak enteresan nan odyans ni nan Japon ak atravè mond lan.

Black Mandala jwenn dwa lavant mondyal pou "sa ki kache anba"

Black Mandala, yon espesyalis fim genre ki baze nan Nouvèl Zeland, te sekirize dwa lavant mondyal nan thriller laterè aksyon "What Lurks Underath." Dirije pa Jamie Bailey, fim nan santre alantou ekipaj la nan yon soumaren marin ki sou bò gwo konfli nikleyè ak twazyèm Gè Mondyal la. Lè yon misterye fanm toutouni clandestin parèt, tansyon ap monte lè yo sispèk li ka yon enfiltre Ris. Sepandan, byento yo dekouvri ke li se yon bagay ki pi danjere.

Distribisyon nan "What Lurks Beneath" gen ladan Simon Phillips, Ryan Giesen, Michael Swatton, Nick Biskupek, ak nouvo Dela Reilley. Fim nan te gen kree mondyal li nan Buffalo Dreams Fantastic Film Festival nan eta New York.

Ki te pwodwi pa Mem Ferda nan FilmCore ak egzekitif ki te pwodwi pa Ken Bressers nan Dystopian Films an asosyasyon ak Bailey's Into Frame Films, "What Lurks Underath" ofri yon eksperyans sinema sezisman ak entans pou amater fim genre.

Alan Carr animatè BBC Quiz Show "Picture Slam"

Jij "RuPaul's Drag Race UK" ak "Presentateur Masters Interior Design" Alan Carr pran wòl animatè a pou emisyon egzamen BBC "Picture Slam." Nan chak wonn, twa ekip ki gen de konpetitè yo prezante ak yon tablo plen foto ki soti nan sijè diferan. Ekip yo dwe kòrèkteman idantifye foto yo kont revèy la. Netwaye yon tablo konplè ak repons kòrèk rezilta nan yon bonis lajan kach pou ekip la.

Ekip finalis la ap gen yon chans pou genyen yon pri £10,000 ($12,500) si yo ka kòrèkteman non tout foto yo. "Picture Slam" ofri yon fòma eksitan ak rapid-ritm montre egzamen pou telespektatè yo teste konesans yo ak konpetisyon pou yon gwo pri lajan kach.

