Apple rapòte chanje nan USB-C Charge Port pou iPhone 15

Apple ap chanje fason pwochen modèl iPhone yo chaje, ak rapò ki sijere ke iPhone 15 k ap vini an pral prezante yon pò USB-C chaje olye pou yo pò Lightning yo itilize nan modèl sot pase yo. Chanjman sa a pral aplike pou tout modèl iPhone 15 yo. Pò USB-C a deja itilize nan lòt aparèy Apple tankou MacBooks ak iPads, osi byen ke nan pwodwi teknoloji ki soti nan plizyè lòt konpayi.

Mouvman Apple sa a aliman ak yon lwa palman Inyon Ewopeyen an te pase, ki mande itilizasyon yon pò chaj USB-C nan tout telefòn mobil, tablèt, ak kamera ki vann nan Inyon Ewopeyen an. Konpayi yo pral bezwen konfòme yo ak egzijans sa a nan fen 2024. Laptops yo pral tou sijè a egzijans USB-C nan Inyon Ewopeyen an pa 2026.

Apple espere revele iPhone 15 la nan evènman "Wonderlust" li a 12 septanm. iPhone yo te toujou reprezante yon pati enpòtan nan lavant total Apple la, ki te jenere $ 156.78 milya dola nan twa premye trimès fiskal 2023 la. Sepandan, sa a se yon bès. nan apeprè 3.7% konpare ak menm peryòd la nan 2022.

Segman iPhone nan lavant nèt Apple la nan twazyèm sezon 2023 la te $ 39.67 milya dola, yon bès 2.4% konpare ak ane anvan an. CFO Apple la, Lucas Maestri, te eksprime optimis pou katriyèm trimès la, li espere amelyore pèfòmans nan segman iPhone ak Sèvis yo. Nan evènman k ap vini an, Apple ka prezante tou nevyèm seri Apple Watch la.

