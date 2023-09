Sit wèb Apple Store la ale offline anvan lansman iPhone 15

Sit entènèt Apple Store la tanporèman ale offline nan Madi maten, jis èdtan anvan lansman an trè antisipe nan iPhone 15 la. Paj aterisaj la montre yon mesaj ki di ke sit entènèt la te sibi mizajou e li te ankouraje vizitè yo tcheke tounen byento. Yon logo Apple anime ble-ak-gri, ki asosye tou ak evènman lansman iPhone 15 la, te parèt ansanm ak yon lyen k ap travay nan difizyon an.

PDG Apple Tim Cook gen pou l devwale dènye vèsyon pwodwi bato konpayi an a 1 pm ET nan Steve Jobs Theater Apple Park la. Li rete klè si aksidan sit entènèt la te yon rezilta nan enterè akablan nan iPhone 15 la oswa si Apple ap fè chanjman nan mache sou entènèt li yo.

IPhone 15 espere pou lage 22 septanm, ak twa modèl ki disponib nan diferan pri. Vèsyon estanda a pral kòmanse nan $ 799, pandan y ap opsyon Pro Max la ap pri a $ 1,099. Yon chanjman remakab nan iPhone 15 se adopsyon yon pò USB-C estanda chaje, jan Inyon Ewopeyen an mande l. Mouvman sa a make yon depa soti nan pò Apple pou chaje Zeklè.

Rimè ki antoure iPhone 15 la enkli entwodiksyon yon "Bouton Aksyon," ki pral bay itilizatè yo aksè rapid nan divès fonksyon ak anviwònman san yo pa debloke aparèy la oswa navige nan aplikasyon yo. Pandan ke detay yo ra, ekspè yo kwè bouton sa a ka diferansye iPhone 15 Pro ak modèl anvan yo.

Apple tipikman prezante yon nouvo pwodwi nan sezon otòn la, ak iPhone 14 la te lage nan mwa septanm nan ane pase. Aksyon konpayi an, ki dènyèman te rive nan yon kapitalizasyon rekò sou mache a nan $ 3 milya dola, te fè eksperyans yon ti kras plonje pandan komès bonè maten nan Madi.

