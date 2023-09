Apple lage iPhone 15 ki te bati nan peyi Zend nan jou premye lavant mondyal la

By

Apple planifye pou lanse iPhone 15, ki pral rasanble nan peyi Zend, nan premye jou lavant mondyal li yo, dapre sous ki abitye ak pwoblèm nan. Pandan ke majorite inite iPhone 15 yo ap toujou pwodwi nan peyi Lachin, mouvman sa a reprezante yon depa enpòtan nan estrateji anvan Apple la nan vann sitou aparèy Chinwa yo. Li tou mete aksan sou kapasite pwodiksyon k ap grandi peyi Zend ak siyifye efò Apple ap fè pou redwi diferans ki genyen ant baz manifakti Endyen ak Chinwa li yo.

Apple ki baze nan Cupertino te kòmanse pwodiksyon iPhone 15 nan yon faktori nan Tamil Nadu, peyi Zend, mwa pase a. Sepandan, reta ti tay ka rive akòz lojistik enprevi. Apple te ogmante pwopòsyon iPhone yo reyini nan peyi Zend, rive nan 7% nan fen mwa mas la. Chanjman sa a se yon rezilta nan ankourajman finansye Premye Minis Endyen an Narendra Modi pou ranfòse fabrikasyon lokal yo ak bezwen Apple divèsifye pwodiksyon li pi lwen pase Lachin nan mitan lagè komès Etazini ak Lachin.

IPhone 15 espere se aktyalizasyon ki pi enpòtan nan aparèy la nan twa ane, ak amelyorasyon nan sistèm kamera a ak yon processeur amelyore twa nanomèt nan modèl Pro yo. Nouvo pwogramasyon sa a jwe yon wòl enpòtan nan relanse lavant Apple la, paske konpayi an te rapòte yon bès lavant pou twazyèm trimès youn apre lòt akòz demann konsomatè fèb nan mache kle tankou Etazini, Lachin ak Ewòp.

Apple tou te agrandi prezans li nan peyi Zend, louvri premye magazen li yo nan peyi a ane sa a. Mache Endyen an konsidere kòm tou de yon opòtinite an detay ak yon baz pwodiksyon enpòtan pou gadjèt Apple la alontèm. Nan sezon an jiska mwa jen, lavant iPhone nan peyi Zend ki gen eksperyans kwasans de chif, rive nan yon nouvo segondè.

Lòt founisè Apple nan peyi Zend, tankou Pegatron Corp ak yon faktori Wistron Corp byento yo dwe akeri pa Tata Group, yo espere kòmanse rasanble iPhone 15 la tou.

Sous: Bloomberg News