Evènman Lansman Apple 2023: Atant pou iPhone 15 Seri ak plis ankò

By

Evènman anyèl lansman Apple ki trè antisipe, ke yo rekonèt kòm 'Wonderlust', gen pou l pran plas jodi a, ak amater Apple atravè mond lan ap tann avèk enpasyans inogirasyon seri iPhone 15 pwochen jenerasyon an, ansanm ak lòt anons enteresan. CEO Tim Cook pral dirije evènman an nan Iconiţă Steve Jobs Theatre nan Kalifòni.

Pandan evènman an, analis Apple yo pral bay opinyon ak opinyon sou sa ou dwe atann nan Apple Launch Evènman 2023. Pral gen analiz apwofondi sou karakteristik rimè sou iPhone 15 la, ki gen ladan pwochen jenerasyon Apple Watch ak lòt Pwodwi pou Telefòn enteresan. Mizajou an dirèk ak vizyèl ki soti nan Cupertino Park pral bay telespektatè yo yon aperçu nan atmosfè evènman an.

Youn nan rekò evènman an pral san dout lansman seri iPhone 15 la. Premye rapò sijere ke modèl baz iPhone 15 la pral kenbe menm dimansyon ak pwa ak predesesè li a, iPhone 14. iPhone 15 Pro a espere yon ti kras pi epè men pi lejè pase modèl anvan an. iPhone 15 Pro Max la, nan lòt men an, projetée yo dwe pi lejè ak yon ti kras mens pase predesesè li yo.

An tèm de prix, li prevwa ke pri a kòmanse nan pi piti modèl Pro a ap rete nan $ 999. Sepandan, pral gen amelyorasyon nan pèfòmans li yo, ki gen ladan yon ogmantasyon nan RAM.

Genyen tou rimè sou lòt karakteristik enteresan, tankou posibilite pou yon iPhone 15 Pro pi lejè ak yon midframe ki fèt ak Grade 5 Titanium. Anplis de sa, gen espekilasyon ke pwochen jenerasyon iPhone yo ta ka tranzisyon nan USB-C câbles chaje.

Pou gade evènman lansman Apple Wonderlust an viv, telespektatè yo gen plizyè opsyon difizyon. Abonnés Apple TV yo ka branche sou aparèy yo a 10:30 pm, epi moun ki pa abònen yo ka gade evènman an sou paj YouTube ofisyèl Apple la. Altènativman, telespektatè yo ka gade evènman an tou atravè navigatè entènèt yo lè yo vizite sit entènèt Apple la.

Apre diskou prensipal la pa CEO Tim Cook, pral gen plis analiz sou vizyon Apple la ak objektif, bay yon konpreyansyon konplè sou direksyon konpayi an.

Sous:

– Macrumors

- TrendForce (prediksyon pri iPhone 15)

– Pouse Inyon Ewopeyen an pou kab chaje estanda

Remak: Atik sous la pa t gen okenn URL