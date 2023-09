Apple la iPhone 15 ak Google la Legal Battle Title Nouvèl Madi

By

Nan nouvèl demen, Apple pral òganize evènman prensipal li anyèl, kote li espere revele iPhone 15 li yo trè antisipe ak Apple Watch Series 9. Evènman sa a enpòtan anpil pou Apple, kòm lavant iPhone yo te sou n bès nan dènye trimès yo. Jis semèn pase a, aksyon konpayi an te tonbe nan plis pase 6% akòz rapò sou Lachin entèdi iPhones pou travayè gouvènman yo ak konpayi leta yo. Inogirasyon nouvo iPhone a ak Apple Watch rive nan yon moman kritik pandan Apple ap chèche relanse eksitasyon ak ogmante lavant yo.

Pandan se tan, Google ap fè fas ak yon batay legal ak Depatman Jistis (DOJ) sou akizasyon monopoli rechèch sou entènèt. DOJ pral prezante ka li nan yon tantativ pou pwouve ke Google te abize pozisyon dominan li nan endistri a. Pwosè sa a kont Google se yon tès enpòtan pou gouvènman ameriken an, paske li ap chèche sèvi ak yon lwa 133-zan pou kontwole jeyan teknoloji a ak lòt gwo jwè nan endistri a.

Rezilta tou de evènman yo pral gen yon gwo enpak sou endistri teknoloji a. Nouvo pwodwi Apple revele pral detèmine trajectoire konpayi an nan lavni, pandan y ap fè efò pou reprann pozisyon li kòm yon lidè mache nan endistri smartphone la. Nan lòt men an, batay legal Google la ak DOJ a gen enplikasyon pi laj pou règleman an nan gwo konpayi teknoloji ak ta ka mete yon presedan pou ka antimonopòs nan lavni.

An jeneral, tit Madi a pwomèt devlopman enteresan nan mond teknoloji a. iPhone 15 Apple la revele ak batay legal Google la mete aksan sou defi ak opòtinite k ap fè fas ak gwo jwè nan endistri a.

Definisyon:

– iPhone 15: Dènye iterasyon smartphone bato Apple la, ki te espere pou devwale nan evènman anyèl prensipal konpayi an.

– Apple Watch Series 9: Dernye vèsyon smartwatch Apple la, tou prevwa pou premye nan evènman prensipal la.

– Department of Justice (DOJ): Depatman egzekitif federal Etazini ki responsab pou fè respekte lalwa ak administre jistis.

– Monopoli: Sa rive lè yon sèl konpayi gen kontwòl eksklizif sou yon mache oswa endistri patikilye, souvan ki mennen nan konpòtman anti-konpetitif.

– Antitrust: Refere a lwa ak règleman ki fèt pou anpeche monopoli ak ankouraje konpetisyon jis sou mache a.

