Evènman pou laprès Apple la: Kisa nou ka atann?

By

Apple ap prepare pou evènman laprès trè antisipe li yo, ki pral pran plas nan katye jeneral konpayi an nan Cupertino, Kalifòni. Pandan ke evènman anyèl iPhone a anjeneral konsantre sou amelyorasyon incrémentielle, ane sa a Apple espere prezante USB-C chaje nan smartphones li yo pou premye fwa. Mouvman sa a ta ka aliman ak dènye lejislasyon Inyon Ewopeyen an ki egzije tout ti aparèy pou sipòte USB-C chaje pa 2024.

Adopsyon USB-C chaje pa ta sèlman rasyonalize pwosesis chaj la atravè divès kalite aparèy ak mak, men tou redwi kantite chajè ak câbles konsomatè bezwen fè fas ak. Analis yo kwè ke chanjman sa a se yon dezòd enpòtan nan konsepsyon iPhone, men se pa yon sèl dramatik.

Anplis de chaj USB-C, gen rimè sou pwogramasyon iPhone 15 la pou prezante karakteristik "Dynamic Island" la, ki ranplase antay ki anlè ekran an. Modèl iPhone 15 Pro ak 15 Pro Max ki pi wo yo espere gen nouvo karakteristik, ki gen ladan yon lantiy periskop ki fè fas a dèyè pou amelyore rale optik ak yon bwat Titàn pou yon aparèy ki pi lejè ak mens. Yo espere modèl sa yo tou pou yo mache ak dènye chip A17 Apple la, ki ofri pi vit pwosesis ak pi long lavi batri.

Evènman pou laprès la ka bay tou mizajou sou kask reyalite melanje Apple la, Vision Pro, ki pral lanse an 2024. Apple ta ka toumante nouvo karakteristik ak kolaborasyon pou pwodwi futurist sa a.

Anplis, Apple gen anpil chans pou revele dènye Apple Watch li yo, ki gen ladan Apple Watch Series 9, ansanm ak nouvo iPhone yo. Konpayi an ka montre tou pwochen jenerasyon AirPod li yo ak yon ka chaje USB-C-konpatib. Dat lansman pou sistèm operasyon k ap vini yo, tankou iOS 17, yo ka anonse tou.

Sepandan, evènman an pa espere prezante nouvo iPads oswa òdinatè Mac, kòm analis yo antisipe anons sa yo ap vini nan mwa Oktòb. Menm jan an tou, Apple pa prevwa lage yon aparèy pliable pou fè konpetisyon ak òf Samsung ak Google yo.

An rezime, evènman laprès k ap vini Apple la pwomèt mizajou enteresan ak chanjman, ak entwodiksyon USB-C chaje iPhone yo se yon rekò enpòtan. Konsomatè yo ka gade tou pou pi devan pou nouvo karakteristik nan pwogramasyon iPhone 15 la, ansanm ak toumante pou kask reyalite melanje Vision Pro la. Evènman an pwograme pou pran plas nan katye jeneral Apple la epi yo pral difize an dirèk sou sit entènèt yo.

Sous:

– Sous 1 [Link]

– Sous 2 [Link]