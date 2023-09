Apple anonse iPhone 15 ak Apple Watch nan Evènman Lansman Anyèl

By

Apple te òganize evènman anyèl lansman iPhone li nan Apple Park nan Cupertino, Kalifòni, te revele iPhone 15 ak iPhone 15 Plus ki trè antisipe. Evènman an te montre tou nouvo Apple Watch la, ki fèt ak 95% Titàn.

Yon chanjman remakab nan pwogramasyon pwodwi Apple la se chanjman nan kwi kòm yon materyèl. Konpayi an te prezante plizyè nouvo bann ak koulè ki baze sou fib ak plastik, ki montre angajman yo genyen pou itilize materyèl resikle. Mouvman sa a make yon depa nan lansman orijinal Apple Watch nan 2014, ki mete aksan sou mòd ak fini liks tankou kwi.

Koulye a, iPhone 15 ak iPhone 15 Plus prezante Dynamic Island, yon karakteristik prezante nan iPhone 14 Plus anvan an. Teknoloji ekspozisyon dinamik sa a disponib sou tou de modèl iPhone 15 ki pi wo ak pi ba yo.

iPhone 15 te devwale nan yon videyo aperçu, ki montre nouvo koulè li yo: woz, jòn, vèt, ble ak nwa. Tim Cook, CEO Apple la, te prezante dènye adisyon a nan pwogramasyon iPhone a.

An tèm de pri, Apple Watch Ultra 2 a pral pri a $ 799, Seri 9 a nan $ 399, ak dezyèm jenerasyon SE a nan $ 249.

Apple ap revolisyone tou bann li yo pou Apple Watch la. Ak yon konsantre sou dirab anviwònman an, konpayi an te entwodwi nouvo bann amann tise ki 100% san kwi. Apple kolabore ak mak liksye Hermès sou kat nouvo gwoup e li te anonse yon kolaborasyon gwoup ak mak espòtif Nike.

Rekò nan nouvo Apple Watch Ultra 2 a se chip S9 li yo, ki pèmèt jwenn presizyon atravè yon achitekti ultra-wideband dezyèm jenerasyon. Li gen anpil yon nouvo ekspozisyon ki kapab 3,000 nits, 72 èdtan nan lavi batri, ak 95% resikle Titàn.

Inisyativ anviwònman Apple la te make tou pandan evènman an. Ansyen administratè Ajans Pwoteksyon Anviwònman ak egzekitif Apple Lisa Jackson te diskite sou angajman konpayi an pou enèji pwòp ak diminye emisyon nan chèn ekipman pou li.

Nan yon videyo sou inisyativ anviwònman Apple la, aktris Octavia Spencer te fè yon aparisyon kòm "Manman Lanati," ansanm ak Tim Cook ak Lisa Jackson.

Konsantre Apple sou entèlijans atifisyèl te evidan ak entwodiksyon "motè neral la," yon akseleratè AI entegre nan chips li yo. Teknoloji sa a amelyore kapasite aprantisaj machin pandan y ap optimize konsomasyon pouvwa, mete Apple apa de konpetitè tankou OpenAI ak Google.

Nouvo karakteristik pou Apple Watch la te anonse tou, ki gen ladan Double Tap, ki pèmèt itilizatè yo kominike avèk aparèy la lè l sèvi avèk dwèt endèks yo ak gwo pous yo san yo pa manyen ekran an. Fonksyon "Find My iPhone" Watch la te amelyore tou pou bay enfòmasyon sou kote ki pi egzak.

An jeneral, evènman anyèl lansman Apple la te montre dènye inovasyon li yo nan smartphones ak smartwatch, sa ki montre angajman konpayi an nan dirab, AI, ak eksperyans itilizatè.

