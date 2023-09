iPhone 15 kap vini Apple la: Kisa pou w atann

Apple ap prepare pou l revele iPhone 15 li trè antisipe pandan ekspozisyon anyèl pwodwi li yo. Teknoloji jeyan an te fè eksperyans yon ti bès nan lavant, ak twa ka youn apre lòt nan nimewo dekline, siyale yon lòt bès posib nan sezon aktyèl la. Sa a te lakòz yon gout nan pri aksyon Apple la ak yon kanpe nan kwasans valè sou mache li yo.

Menm jan ak iterasyon anvan yo, iPhone 15 pa espere prezante avansman teknolojik inogirasyon. Olye de sa, li pral gen anpil chans ofri amelyorasyon incrémentielle nan chips li yo, batri, ak kamera. Sepandan, yon chanjman remakab se adopsyon estanda kab USB-C, ki Apple ap gen chans pou prezante pou chaje.

Chanjman sa a nan USB-C se prensipalman kondwi pa yon manda soti nan regilatè Ewopeyen yo ki mande pou elimine pwogresivman câbles pò Lightning pa 2024. Gen espekilasyon sou si wi ou non Apple pral aplike chanjman sa a globalman oswa limite li nan mache Ewopeyen an. Erezman, anpil konsomatè deja posede câbles USB-C akòz itilizasyon lajè yo atravè divès aparèy, sa ki fè tranzisyon an relativman pratik. Câbles USB-C yo ofri tou vitès chaje pi vit ak transfè done konpare ak câbles Lightning, ki ka konsidere kòm yon pozitif pou konsomatè yo.

Anplis de sa, modèl iPhone 15 yo ka prezante yon redesign, ak yon dekoupaj fòm-chanje sou ekran ekspozisyon an ke yo rekonèt kòm "Dynamic Island." Eleman konsepsyon sa a te premye prezante ak aparèy Pro ak Pro Max ane pase a. Genyen tou rimè sou vèsyon yo Pro ak Pro Max ki enkòpore yon lantiy teleobjèktif periscope ak yon rale optik 6x, ki bay yon eksperyans kamera amelyore pou fotografi long distans.

Avèk amelyorasyon sa yo, analis yo predi yon ogmantasyon potansyèl nan pri modèl Pro ak Pro Max yo. Sa a rive nan yon moman kote enflasyon apre pandemi deja afekte bidjè kay la, li teste volonte konsomatè yo pou peye pou aparèy prim yo.

Apa de nouvo iPhone yo, Apple tou espere revele dènye smartwatch li yo ak pwochen iOS 17 sistèm operasyon an. iOS 17 pral prezante karakteristik tankou transkripsyon an tan reyèl nan apèl ki pa reponn, sa ki pèmèt itilizatè yo deside si yo reponn apèl la anvan mesajri a anrejistre.

An jeneral, lage iPhone 15 Apple la trè antisipe, menm avèk absans gwo pwogrè teknolojik. Adopsyon de câbles USB-C, amelyorasyon kamera, ak mizajou lojisyèl yo espere atire konsomatè yo ak kondwi lavant yo.

