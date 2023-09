Apple devwale amelyorasyon enteresan ak ogmantasyon potansyèl pou iPhone 15 Pro ak Pro Max

By

Apple gendwa revele dènye pwogramasyon li yo nan evènman "Wonderlust" k ap vini an, ki gen iPhone 15 Pro ak iPhone 15 Pro Max ki trè antisipe. Ansanm ak nouvo smartphones sa yo, konsomatè yo ka espere wè Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2, nouvo AirPods Pro, ak plis ankò. Sepandan, se chanjman Apple yo gen nan magazen pou nouvo modèl iPhone yo ki te kaptire atansyon tout moun, patikilyèman potansyèl ogmantasyon pri.

Youn nan rezon prensipal pou ogmantasyon pri iPhone 15 Pro ak Pro Max se entwodiksyon amelyorasyon enteresan. Apple gen plan anbisye pou pwogramasyon iPhone 15 la, ki gen ladan switch Lightning a USB-C, sipò pou chaje san fil Qi 2, yon bouton bèbè pwogramasyon ak yon fonksyon bouton Aksyon sou modèl Pro yo, pami lòt karakteristik.

Yon rapò resan soti nan Digitimes sijere ke iPhone 15 Pro seri a ta ka wè tou yon ogmantasyon pri siyifikatif akòz de gwo amelyorasyon. Premyèman, Apple ap konsidere yon chanjman soti nan asye pur nan chasi Titàn, ki ta ka ogmante pri pwodiksyon an. Dezyèmman, modèl la Pro Max te kapab sèlman prezante yon ajou lantiy periscope, ki pèmèt pou 5-6x rale optik, ak kèk sous espekile menm 10x kapasite rale optik.

An tèm de prix, iPhone 15 Pro ak Pro Max ta ka vin modèl iPhone ki pi chè jiska dat. Anplis de sa nan nouvo kamera optik zoom la ka ogmante pri a nan Pro Max pa $ 200. Dapre Forbes, dekonpozisyon pri yo prevwa pou pwogramasyon iPhone 15 la se jan sa a: iPhone 15 apati de $ 799, iPhone 15 Plus apati de $ 899, iPhone 15 Pro apati de $ 1,099, ak iPhone 15 Pro Max apati de $ 1,299.

Yo kwè ke desizyon Apple pou aplike chanjman sa yo se yon mouvman estratejik pou balanse demann atravè modèl iPhone li yo. Nan sik anvan an, modèl Pro ak Pro Max yo te vann plis pase modèl estanda iPhone ak Plus akòz yon ti diferans pri. Lè yo ogmante diferans pri ant modèl Pro ak modèl ki pa Pro, Apple gen pou objaktif pou egalize demann ak sipòte chèn ekipman pou li yo. Kontinwe, iPhone 15 Pro a pral koute prèske $ 300 plis pase iPhone 15 estanda a, pandan y ap iPhone 15 Pro Max la ap koute apeprè $ 400 plis pase iPhone 14 Plus la.

Diferans pri sa yo ka fè amelyorasyon potansyèl yo panse de fwa, men Apple ap chèche ogmante pri vann mwayèn li yo pou konpanse n bès an jeneral nan mache smartphone la. Li rete yo dwe wè si amelyorasyon yo ak ogmantasyon pri yo jistifye epi si konsomatè yo pral konsidere nouvo iPhones yo vo envestisman an. Evènman Apple la pwograme pou pran plas 12 septanm.

