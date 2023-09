Amater teknoloji atravè lemond te prevwa evènman prensipal Apple k ap vini an septanm nan. Erezman, ou ka patisipe nan eksitasyon an lè w ap viv evènman an sou entènèt. Men yon gid sou kòman yo gade evènman an trè antisipe:

1. Vizite sit entènèt ofisyèl Apple la: Kòmanse pa navige sou sit entènèt ofisyèl Apple la. Nan seksyon "evènman pòm", w ap jwenn yon kouran evènman an ap viv. Senpleman klike sou lyen an pou jwenn aksè nan kouran an epi jwi evènman prensipal la an tan reyèl.

2. Tcheke Chèn YouTube Apple la: Apple pral tou ap viv difizyon evènman an sou chanèl YouTube li yo. Si w prefere gade sou YouTube, vizite chanèl la epi asire w ou aktive notifikasyon pou w pa rate okenn mizajou.

3. Sèvi ak Apple TV App a: Si ou gen yon Apple TV, ou ka jwenn aksè nan kouran an ap viv atravè app a Apple TV. Louvri aplikasyon an epi chèche difizyon evènman an ap viv la. Sa a pral pèmèt ou gade evènman prensipal la nan konfò nan chanm k ap viv ou a sou yon ekran ki pi gwo.

Lè w suiv etap senp sa yo, ou ka branche evènman prensipal Apple septanm nan kèlkeswa kote w ye. Rete ajou ak dènye anons pwodwi yo, avansman teknoloji, ak nouvèl enteresan soti nan Apple.

Definisyon:

– Evènman prensipal: Yon prezantasyon oswa anons pa Apple ki montre nouvo pwodwi, mizajou lojisyèl, ak teknoloji inovatè.

– Live Stream: emisyon an nan yon evènman an tan reyèl sou entènèt la, ki pèmèt telespektatè yo gade evènman an jan li rive.

Sous:

– Sit entènèt ofisyèl Apple la

– Chèn YouTube Apple la

- Apple TV App