Apple Glasgow Store rive nan Akò Peman apre Inyonizasyon

Magazen Apple nan Glasgow, Scotland, te reyalize yon akò salè ak konpayi an apre sendika li. Nan mwa novanm, anplwaye nan magazen an te vote an favè ke sendika UK GMB reprezante yo. Apple Retail Workers Union te anonse ke anplwaye a rejte modèl salè Apple la epi olye li te garanti ogmantasyon salè minimòm ak konpansasyon pou tout manm yo. Anplis de sa, majorite anplwaye yo pral benefisye de salè amelyore, ak anpil moun k ap resevwa yon ogmantasyon 7%.

Negosyasyon siksè yo mete aksan sou benefis ki genyen nan gen yon sendika, dapre Apple Retail Workers Union. Yo te kapab fè modèl peye Apple la pi jis ak mwens depann sou mezi abitrè. Magazen Apple Glasgow te vin premye nan UK a ki te sendika ak ofisyèlman estati li kòm yon etablisman sendika rekonèt nan mwa fevriye, apre yo te rive jwenn yon akò ak Apple.

Li se vo mansyone ke Apple te istorikman opoze fòmasyon nan sendika nan magazen an detay li yo. Komisyon Konsèy Nasyonal Relasyon Travay Ozetazini te menm jwenn konpayi an koupab de aktivite ilegal kont sendika. Desizyon an pou sendika nan magazen Apple Glasgow te kondwi pa enkyetid sou pwoblèm inyore salè ak kondisyon travay. Anplwaye yo te santi ke plent yo te neglije, ak yon manm pèsonèl la eksprime desepsyon yo nan konpare zak la nan rapòte pwoblèm ak "ekri yon lèt bay Santa."

