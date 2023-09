Apple mete pou revele pwochen iPhone, iPhone 15 pwogramasyon

By

Apple ap prepare pou revele dènye modèl iPhone li yo, iPhone 15 la, pandan yon evènman trè antisipe nan katye jeneral li nan Cupertino. Konpayi an espere ke lansman de pwodwi bato li yo pral ede ranfòse lavant yo, ki te fè eksperyans yon bès nan trimès ki sot pase yo. Nou espere ke pwogramasyon iPhone 15 k ap vini an genyen avansman nan teknoloji, ki gen ladan amelyorasyon nan chips aparèy la, batri, ak kamera.

Rimè sijere ke modèl debaz iPhone 15 yo pral vini ak yon dekoupaj fòm-chanje sou ekran ekspozisyon an ki rele "Dynamic Island," ki pral itilize pou notifikasyon aplikasyon an. Anplis de sa, modèl iPhone 15 Pro ak Pro Max wo yo ka gen ladan yon lantiy teleobjèktif periskop ak yon rale optik 6x, ki amelyore kalite foto longdistans yo. Sepandan, sa a ta toujou tonbe nan rale optik 10x Samsung Galaxy S22 Ultra ofri.

Akòz kamera a amelyore ak lòt amelyorasyon, analis yo predi ke pri yo nan modèl yo Pro ak Pro Max ka ogmante pa yon lòt $100 a $200. Ogmantasyon pri sa a pral teste volonte konsomatè yo pou peye pou smartphones prim nan mitan enflasyon apre pandemi ak ensètitid ekonomik yo.

Yon chanjman enpòtan Apple espere anonse se adopsyon estanda kab USB-C pou chaje iPhone 15 ak modèl fiti yo. Tranzisyon sa a se an repons a yon manda pa regilatè Ewopeyen yo, ki ap elimine pwogresivman kab Lightning pò yo kounye a itilize pa Apple. Câbles USB-C ofri pi vit chaje ak vitès transfè done, fè yo yon chwa popilè nan mitan itilizatè yo.

Anplis de nouvo iPhone yo, Apple gen anpil chans pou revele pwochen jenerasyon smartwatch li yo pandan evènman an. Konpayi an pral prezante tou iOS 17, dènye vèsyon sistèm operasyon li yo, ki pral gen ladan nouvo karakteristik tankou transkripsyon mesaj vwa an tan reyèl ak jesyon apèl amelyore.

Devwale pwodwi Apple la rive nan yon moman difisil pou konpayi an, paske li fè fas a yon ti bès nan lavant ak yon bès nan pri stock. Sepandan, antisipasyon ki antoure lage pwogramasyon iPhone 15 la bay espwa pou yon rezurjans enterè konsomatè yo ak amelyore pèfòmans finansye.

