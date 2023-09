Apple mete pou revele iPhone 15 ak amelyorasyon ak USB-C chaje

Apple ap prepare pou montre pwodwi anyèl li yo kote li espere revele pwochen jenerasyon iPhone yo. Evènman an rive nan yon moman kote konpayi an ap fè fas a yon ti bès nan lavant, sa ki lakòz yon gout nan pri aksyon li yo. Malgre sa, Apple ap chèche atire konsomatè yo ak avansman incrémentielle nan pwogramasyon iPhone 15 li yo, ki gen anpil chans genyen ladan yo modèl debaz ak vèsyon prim.

Modèl iPhone 15 yo espere genyen amelyorasyon nan chips, batri, ak kamera. Modèl debaz yo ka resevwa tou yon redesign ki enkòpore ekran ekspozisyon "Dynamic Island" Apple la, ki te prezante nan aparèy Pro ak Pro Max ane pase a. Rimè sijere ke vèsyon yo Pro ak Pro Max ta ka vini ak yon lantiy teleobjèktif periscope-style, ki ofri yon rale 6x optik. Malgre ke sa a dèyè Galaxy S22 Ultra Samsung a, li pral toujou yon amelyorasyon enpòtan soti nan jenerasyon anvan an.

Pou jistifye potansyèl ogmantasyon pri, Apple ap fè bank sou kamera a amelyore ak lòt amelyorasyon. iPhone 14 Pro kounye a kòmanse nan $ 1,000, ak Pro Max nan $ 1,100. Analis yo predi ke modèl iPhone 15 yo ka koute yon lòt $ 100 a $ 200, sa ki teste volonte konsomatè yo peye an fas enflasyon apre pandemi.

Youn nan pi gwo chanjman espere se tranzisyon an nan USB-C chaje, yon estanda lajman ki itilize nan anpil aparèy. Câbles pò Lightning Apple yo, ki te entwodwi an 2012, yo te elimine akòz yon manda regilasyon Ewopeyen an 2024. Si chanjman nan USB-C yo pral limite a mache Ewopeyen an oswa elaji atravè lemond rete ensèten. Sepandan, USB-C câbles yo deja répandus, fè tranzisyon an relativman pratik pou pifò konsomatè yo epi yo ofri pi vit chaje ak vitès transfè done.

Anplis iPhone yo, Apple anjeneral revele dènye smartwatch li yo nan vitrin anyèl li yo. Evènman an tou prepare etap la pou lage nouvo sistèm operasyon an, iOS 17, ki pral disponib kòm yon download gratis pita nan mwa sa a. Aktyalizasyon a pral prezante karakteristik tankou transkripsyon mesaj an tan reyèl ak opsyon pou reponn yon apèl anvan mesajri a fini.

Sous: Associated Press