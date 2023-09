Apple espere revele nouvo pwogramasyon iPhone ak chajè USB-C

By

Apple ap anonse nouvo pwogramasyon iPhone li yo jodi a, ki espere prezante yon switch soti nan Lightning nan pò USB-C plato. Mouvman sa a vini apre yon diskisyon ak Inyon Ewopeyen an (EU), ki te mande pou tout ti aparèy, tankou telefòn, dwe konpatib ak USB-C câbles chaje nan fen ane pwochèn. Inyon Ewopeyen an diskite ke chanjman sa a pral diminye fatra ak ekonomize lajan pou konsomatè yo.

Apple te deja deklare ke kab Lightning li yo pi an sekirite pase USB-C chajè, ki deja itilize pa konpayi rival li yo tankou Samsung. Sepandan, konpayi an se kounye a konfòme li ak egzijans Inyon Ewopeyen an. Nouvo modèl iPhone yo dwe devwale nan evènman Wonderlust Apple la, ki se tipikman moman nan ane a lè nouvo iPhone yo prezante.

Anons sa a vini nan yon moman kote Apple ap fè fas a bese lavant iPhone akòz pri ki pi wo. Kliyan yo ap chwazi retade amelyore nan nouvo modèl. Anplis de sa, konpayi an ap fè fas ak tansyon diplomatik ant Etazini ak Lachin. Rapò yo sijere ke gouvènman Chinwa a entèdi sèvitè sivil yo itilize telefòn Apple yo.

Analis yo predi ke chanjman an nan USB-C yo pral konsantre prensipal la nan anons Apple la. Yory Wurmser, Analis Prensipal nan Insider Intelligence, kwè ke evènman jodi a pral prezante tou nouvo Apple Watch ak AirPod modèl, men iPhone 15 la pral lage ki pi enpòtan pou konpayi an. Mizisyen politik Inyon Ewopeyen yo kwè ke entwodiksyon de yon plato komen pral senplifye lavi Ewopeyen yo ak elimine nesesite pou chajè demode, sa ki lakòz ekonomi pri nan € 250 milyon dola chak ane pou konsomatè yo.

Pandan ke kèk konsomatè ka gen enkyetid sou chanjman nan kab, analis tankou Avi Greengart ki soti nan Techsponential predi ke nan yon jenerasyon, konsomatè yo pral aksepte epi adapte yo ak nouvo estanda a. Li espere tou ke Apple pral ogmante pri sou modèl Pro li yo ansanm ak amelyorasyon nan kamera iPhone ak chips.

Dènye gout nan lavant iPhone a, ki te reprezante prèske mwatye nan revni total Apple la, te ogmante enkyetid. Restriksyon gouvènman Chinwa a sou iPhone yo nan biwo gouvènman yo ak antite ki apiye leta yo te afekte aksyon Apple yo ak santiman mache yo tou. Sepandan, analis tankou Dan Ives ki soti nan Wedbush kwè ke Apple te genyen yon pati nan mache enpòtan nan Lachin epi antisipe ke nenpòt entèdiksyon potansyèl ta sèlman afekte yon ti fraksyon nan lavant iPhone projetée nan peyi a.

Definisyon:

– Pò chajè zèklè: pò chaj propriétaires yo itilize pa aparèy Apple yo.

- USB-C: Yon pò chaje inivèsèl ki ap vin estanda endistri a pou anpil aparèy elektwonik.

– Inyon Ewopeyen (EU): Yon inyon politik ak ekonomik nan 27 peyi manm ki sitiye nan Ewòp.

– USB-C chaje câbles: USB-C câbles, ke yo rele tou USB Type-C, se câbles revèsib ki kapab transmèt tou de pouvwa ak done.