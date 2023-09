Evènman iPhone sezon otòn Apple la: Rimè ak fwit

By

Evènman iPhone kap vini otòn Apple la, yo rele "Wonderlust," se trè antisipe. Evènman an espere montre kat nouvo iPhone ak yon koup nan Apple Watch modèl. Youn nan gwo chanjman ki gen anpil chans yo dwe make se chanjman ki soti nan câbles Lightning nan USB-C, an konfòmite ak règleman Inyon Ewopeyen an.

Nouvo iPhone yo, ki espere yo dwe rele iPhone 15 ak iPhone 15 Pro, gen anpil chans pou prezante gwosè ekran menm jan ak predesesè yo. Modèl nivo siperyè yo, iPhone 15 Pro ak iPhone 15 Pro Max, gen plis chans pou gen ekspozisyon ProMotion ak yon pousantaj rafrechisman varyab 120Hz. Yon lòt chanjman remakab se entwodiksyon de pò USB-C, byenke li gen rimè ke sèlman modèl ki pi wo yo pral gen pi vit vitès transfè done.

Dynamic Island, dekoupaj ekspozisyon ki prezante nan iPhone 14 Pro a, espere ke yo pral pote sou tout kat modèl seri iPhone 15 la. Seksyon k ap flote nwa ki gen fòm grenn sa a anba tèt ekran an pa sèlman kache kamera devan ak Capteur Face ID, men tou li montre alèt ak notifikasyon an tan reyèl.

An tèm de konsepsyon, iPhone 15 Pro ak Pro Max ka chanje soti nan ankadreman asye pur ak ankadreman Titàn, ki fè yo pi fò ak pi lejè. Mens montour yo tou espere, reyalize atravè yon nouvo pwosesis fabrikasyon ki rele presyon ki ba-piki sou bòdi. Seri pro a ka prezante tou yon bouton aksyon, menm jan ak Apple Watch Ultra a, ki ta ranplase switch tradisyonèl bèbè a.

Amelyorasyon kamera nan seri iPhone 15 yo espere gen ladan yon nouvo lantiy periscope eksklizif pou modèl Pro Max la, sa ki pèmèt amelyore kapasite zoom optik. Anplis de sa, aparèy yo ap gen anpil chans prezante yon chip pi vit, pwochen jenerasyon, tankou rimè sou chip 3nm A17 Bionic pou modèl Pro ak Pro Max.

Kòm pou Apple Watch Seri 9 la, chanjman pyès ki nan konpitè prensipal yo antisipe yo dwe entwodiksyon chip S9 la, premye amelyorasyon reyèl la processeur depi 2020. Pandan ke li ka pa ofri chanjman enpòtan, Apple Watch Series 9 la toujou espere yo dwe yon amelyorasyon solid pou amater Apple Watch.

Pre-lòd pou nouvo modèl iPhone yo gen anpil chans pou kòmanse Vandredi apre evènman an, ak disponiblite jeneral kòmanse yon semèn pita. Sepandan, li se vo anyen ke nouvo modèl sa yo ka vini ak yon pri ki pi wo.

