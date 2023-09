Medya Sosyal Giant X prezante nouvo bouton Like devan evènman Wonderlust Apple la

Jeyan rezo sosyal X, ansyen ke yo rekonèt kòm Twitter, te fè mizajou sou bouton Like li yo jis nan tan pou evènman Wonderlust trè antisipe Apple la. Evènman an fikse pou montre pwodwi pi wo yo, tankou seri iPhone 15, nouvo seri Apple Watch, ak AirPods Pro ak USB-C.

Bouton Like modifye a kounye a divize an moso menm jan an anvan li tounen nan fòm kè abitye. Animasyon sa a sanble ak videyo teaser Apple pibliye pou evènman Wonderlust la, sa ki lakòz espekilasyon sou yon potansyèl kolaborasyon ant de gran teknoloji yo.

Dapre yon rapò Macrumors, modèl metal yo parèt nan videyo teaser Apple la ta ka allusion sou yon chanjman nan materyèl Titàn pou modèl iPhone 15 Pro ak Pro Max. Li se vo anyen ke Apple te itilize distenk Twitter tankou animasyon sa yo depi 2020, lè li te premye prezante pandan evènman an 'Time Flies'. Anplis de sa, menm jan ak WWDC 2023, Apple te enkòpore yon hashtag Twitter koutim ak logo siyati yo pou evènman Wonderlust la.

Evènman Apple jodi a espere devwale kat nouvo modèl iPhone: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, ak iPhone 15 Pro Max. An repons a règleman Inyon Ewopeyen yo, yo gen rimè sou Apple yo ap tranzisyon an USB Kalite-C ak seri iPhone 15 la. Pandan ke modèl iPhone 15 estanda yo ka gen vitès chaje limite ak kab sètifye Apple sèlman, iPhone 15 Pro ak Pro Max pral ofri kapasite transfè done pi rapid.

Anplis pwogramasyon iPhone a, Apple tou planifye pou lage dènye nouvèl sou de nan liy gade li yo, sètadi Apple Watch Series 9 ak Apple Watch Ultra. Anplis de sa, gen espekilasyon sou aplikasyon USB-C chaje pou AirPods regilye ak AirPods Max alavni.

Sous:

– Macrumors