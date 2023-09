Evènman Apple 2023: Nouvo iPhone 15 Seri ak plis ankò yo dwe lanse

Apple tout pare pou revele seri iPhone 15 li yo trè antisipe nan evènman Wonderlust jodi a. Evènman an pral difize an dirèk nan katye jeneral Apple la nan Cupertino epi li espere prezante plizyè lòt gwo lanse pwodwi, tankou Apple Air Pods ak mont nouvo jenerasyon.

Tèm "wonderlust la" refere a dezi a yo dwe nan yon eta konstan nan mèvèy, dapre Urban Dictionary. Li sanble ke Apple vle kenbe itilizatè li yo nan yon eta konstan nan mèvèy ak multitude nan nouvo degaje ki te planifye pou ane sa a.

Evènman an pral revele tou dat lage ofisyèl yo pou iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10, ak tvOS 17, ki te deja anonse nan evènman WWDC 23 konpayi an nan mwa jen.

Tradisyonèlman, evènman septanm Apple la rezève pou gwo lanse kenkayri, patikilyèman dènye pwogramasyon iPhone a. Ane sa a, seri iPhone 15 la pral gen ladan iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, ak iPhone 15 Pro Max.

Espekilasyon ki antoure iPhone 15 Pro Max la

Gen kèk espekilasyon sijere ke Apple ta ka chanje mak iPhone a 15 Pro Max kòm modèl la "Ultra" akòz enklizyon de yon pò chaje USB-C. Sepandan, li sanble ke chanjman sa a pa pral rive ane sa a. Apple se li te ye pou supriz li yo epi li ka potansyèlman fè anons inatandi pandan evènman an.

Ki jan yo gade iPhone 15 Lanse Live?

Pou gade evènman espesyal Wonderlust Apple la, metòd prensipal la se atravè app Apple TV. Malgre ke lis evènman an ka pa disponib sou app a davans, Apple anjeneral ajoute li nan jou evènman an. Asire w ou tcheke pou lis evènman an nan jou evènman an. Aplikasyon Apple TV aksesib sou yon pakèt aparèy, sa ki pèmèt itilizatè yo branche lè l sèvi avèk aparèy difizyon pi renmen yo.

Sous:

Diksyonè Urban (definisyon 'wonderlust')

