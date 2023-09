Evènman 'Wonderlust' Apple la: Atant ak lanse antisipe

Evènman trè antisipe Apple la pou 2023, ke yo rekonèt kòm 'Wonderlust', pwograme pou kòmanse aswè a a 10:30 pm IST. Evènman an pral retransmèt soti nan Apple Park nan Kalifòni. Amater teknoloji ak lwayal Apple yo anvi wè inogirasyon dènye pwodwi yo ak dènye nouvèl jeyan teknoloji a.

Youn nan prensipal evènman an espere se seri iPhone 15 la. Espekilasyon sijere ke Apple pral prezante kat nouvo appareil, sètadi iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, ak iPhone 15 Pro Max. Yo prevwa aparèy sa yo pote avansman enpòtan an tèm de pèfòmans, kapasite kamera, ak eksperyans itilizatè an jeneral.

Anplis de nouvo iPhone yo, Apple gen anpil chans tou anonse mizajou nan pwogramasyon smartwatch li yo. Evènman k ap vini an ta ka temwen entwodiksyon Apple Watch Series 9, osi byen ke dezyèm jenerasyon Apple Watch Ultra. Nouvo modèl sa yo prevwa pou prezante fonksyonalite amelyore sante ak kondisyon fizik, ansanm ak opsyon koneksyon amelyore.

Anplis, Apple espere revele pwochen iterasyon sistèm operasyon li yo, tankou iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, tvOS 17, watchOS 10, ak macOS Sonoma. Mizajou sa yo pral pote nouvo karakteristik, mezi sekirite amelyore, ak pèfòmans amelyore pou itilizatè iPhone, iPad, Mac, Apple TV ak Apple Watch atravè lemond.

Rimè tou sijere ke Apple pral revele yon vèsyon modènize nan AirPods Pro li yo, ke yo rekonèt kòm AirPods Pro a (2nd Gen), pandan evènman an 'Wonderlust'. Yo prevwa ekoutè sa yo ki vrèman san fil stereo (TWS) yo ofri amelyore kalite son, lavi batri, ak eksperyans itilizatè an jeneral.

Rete branche Gadgets 360 pou yon kouvèti konplè sou evènman Apple la, ki pral gen ladann enfòmasyon detaye sou lansman seri iPhone 15 la, nouvo modèl Apple Watch, mizajou sistèm opere, ak AirPods Pro rafrechi.

