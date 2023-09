Apple anonse nouvo modèl iPhone ak plis ankò nan evènman prensipal la

Apple ap prepare pou revele dènye pwogramasyon li yo nan modèl iPhone pandan evènman prensipal li trè antisipe, ki gen tit "Wonderlust." Evènman an pwograme pou Madi a 10 AM PT epi yo pral difize an dirèk pou odyans atravè lemond. Ansanm ak nouvo iPhone yo, Apple ka revele tou yon nouvo Apple Watch epi bay mizajou sou ekoutè Vision Pro VR kap vini an.

Rimè sijere ke Apple pral prezante kat modèl iPhone pwochen jenerasyon: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, ak iPhone 15 Pro Max. Miyò, modèl "Pro" yo espere prezante yon switch soti nan ankadreman asye pur ale pi lejè ak potansyèlman mens ankadreman Titàn. Pandan ke gen espekilasyon sou fason li pral gade, detay yo pral kenbe anba vlope jouk konferans lan.

Yon chanjman enpòtan ke Apple gen anpil chans anonse se chanjman an soti nan pò Zeklè propriétaires li yo nan pò a USB-C ki pi lajman adopte. Chanjman sa a kondwi pa règleman Inyon Ewopeyen e li ka gen enplikasyon sou fason achtè iPhone nan lavni angaje ak aparèy yo. Li rete yo dwe wè ki jan Apple pral prezante ak jistifye chanjman sa a nan kliyan li yo.

Anplis de revele iPhone a, Apple ka pwofite opòtinite pou revele yon nouvo iterasyon Apple Watch la. Konpayi an gen yon dosye nan rafrechi aparèy pòtab popilè li yo sou yon baz anyèl, byenke detay konsènan nouvo Apple Watch la toujou ra.

Anplis de sa, Apple ta ka touche yon ti tan sou Vision Pro a, kask reyalite vityèl li yo anpil espere. Ak evènman iPhone a atire yon kantite siyifikatif nan atansyon, li pa ta dwe etone si Apple te bay mizajou sou pwogrè nan Vision Pro a devan lansman espere ane pwochèn.

Pou gade an dirèk evènman prensipal la, telespektatè yo ka jwenn aksè nan li dirèkteman sou sit entènèt ofisyèl Apple la oswa atravè YouTube. Evènman an ap disponib sou difizyon YouTube la, epi aplikasyon Apple TV la pral montre evènman an ap viv la ansanm ak evènman ki te fèt anvan yo pou moun ki prefere itilize Apple TV.

Avèk inogirasyon iminan nouvo modèl iPhone yo, aktyalizasyon potansyèl Apple Watch la, ak apèsi sou devlopman kask Vision Pro VR, evènman prensipal Apple la pwomèt yon ekspozisyon enteresan sou dènye inovasyon ak ofrann konpayi an.

