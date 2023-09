Apple anonse nouvo modèl iPhone ak mizajou potansyèl pou Apple Watch ak Vision Pro nan evènman prensipal la

Apple ap devwale dènye pwogramasyon li yo nan modèl iPhone pandan evènman prensipal "Wonderlust" li yo. Gen rimè sou jeyan teknoloji a pou prezante pwochen jenerasyon iPhone yo, ki gen ladan iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, ak iPhone 15 Pro Max. Eksitan, Apple ka chwazi pou ankadreman Titàn olye pou yo asye pur pou modèl "Pro" li yo, sa ki lakòz aparèy pi lejè ak kad ekran potansyèlman mens. Pandan ke aparans egzak la rete enkoni, konferans Apple la pral bay premye aperçu sou nouvo desen sa yo.

An repons a règleman Inyon Ewopeyen yo, Apple tou espere ranplase pò Zeklè propriétaires li yo ak pò a USB-C plis estanda. Chanjman sa a prezante yon opòtinite enteresan pou Apple adrese fason li planifye pou navige chanjman sa a ak fason konsomatè yo pral reponn a chanjman sa a.

Ansanm ak modèl iPhone yo, Apple ka pran opòtinite a prezante yon nouvo iterasyon nan Apple Watch la. Istorikman, konpayi an rafrechi pwogramasyon smartwatch li yo sou yon baz anyèl, menm si detay espesifik ki antoure mizajou potansyèl pou Apple Watch ane sa a rete ra.

Anplis, Apple ta ka diskite sou Vision Pro a pandan evènman prensipal la. Pandan ke enfòmasyon limite ki disponib, konpayi an antisipe lanse kask reyalite vityèl li yo, Vision Pro a, nan ane k ap vini an. Lè nou konsidere gwo atansyon evènman iPhone Apple yo te resevwa, nenpòt ki apèsi yo pataje konsènan Vision Pro a pral san dout alimante antisipasyon pou pwodwi k ap vini an.

Pou moun ki anvi gade evènman an, Apple pral difize diskou a an dirèk sou YouTube, kote telespektatè yo ka jwenn aksè nan difizyon an dirèkteman sou paj sa a. Itilizatè Apple TV yo kapab tou patisipe nan eksitasyon an lè yo lanse aplikasyon televizyon an epi yo lokalize seksyon "Apple Special Event" pou gade evènman an an dirèk oswa revize diskou ki sot pase yo. Altènativman, moun ki pa gen Apple TV oswa yon preferans pou YouTube ka konte sou seksyon Apple Evènman nan sit entènèt Apple la pou yo difize evènman an an dirèk nan navigatè yo pi pito, tankou Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, ak Google Chrome.

An jeneral, evènman prensipal Apple la pwomèt bay yon seri anons enteresan, montre dènye modèl iPhone yo, mizajou potansyèl pou Apple Watch la, ak apèsi sou Vision Pro a trè espere.

Definisyon:

– Pò Zeklè: Yon pò koneksyon propriétaires devlope pa Apple pou aparèy mobil li yo.

- Pò USB-C: Yon konektè estanda lajman itilize ki pèmèt transfè done pi vit ak kapasite chaje.

– Titàn ankadreman: Eleman estriktirèl ki antoure bor yo nan iPhone a, ki nan ka sa a ta dwe konpoze de Titàn, ofri durability ak rediksyon pwa potansyèl.

Sous:

– Sous atik: [mete non sous]

– Lòt enfòmasyon ki bay [konesans asistan an]