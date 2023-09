iPhone 15 Seri: Pri, Amelyorasyon, ak Rimè

By

Apple gen pou l revele pwogramasyon iPhone 15 li yo nan evènman "Wonderlust" jodi a, ak anpil fwit ak rimè te parèt konsènan pri modèl iPhone 15 Pro yo. Dapre sous sa yo, iPhone 15 Pro ak iPhone 15 Pro Max modèl yo pral wè yon ogmantasyon enpòtan nan pri konpare ak modèl ane pase yo. IPhone 15 Pro Max espere gen yon ogmantasyon pri ki pi wo a.

Rimè sijere ke vaniy iPhone 15 ak iPhone 15 Plus modèl yo pral lanse nan menm pri ak predesesè yo, men kèk rapò endike ke ka gen yon ogmantasyon pri majinal. Nan lòt men an, yo gen rimè sou iPhone 15 Pro Max la ap resevwa ogmantasyon pri ki pi apik ansanm ak pi gwo amelyorasyon an, ki gen ladann yon lantiy kamera periscope ak yon chasi Titàn.

Nouvo enfòmasyon Macrumors sijere ke pa pral gen okenn ogmantasyon pri pou modèl iPhone 15 ki pa pwofesyonèl yo. Modèl debaz iPhone 15 la espere kòmanse nan $ 799, menm pri ak iPhone 14 ane pase a. Nan peyi Zend, pri modèl baz la te fikse nan Rs 79,900, epi li gen anpil chans pou rete menm jan ane sa a.

Yo di modèl iPhone 15 Pro yo prezante amelyorasyon konsepsyon tankou montour ki pi mens ak koube, osi byen ke yon nouvo ankadreman Titàn pou ranplase chasi asye pur la. Gen rimè sou yon bouton "bèbè" reamenaje ki ta ka sèvi kòm yon bouton Aksyon ki sanble ak Apple Watch Ultra la. Chanjman sa a ka ranplase bouton baskile bò yo te wè nan jenerasyon iPhone anvan yo.

iPhone 15 Pro espere wè yon ogmantasyon pri $ 100, kòmanse nan $ 1099 Ozetazini. Sa a ta ka mennen nan yon ogmantasyon pri nan omwen Rs 10,000 nan peyi Zend. Gen rimè sou iPhone 15 Pro Max super-prim ki gen pi gwo ogmantasyon pri, ak yon pri posib kòmanse $ 1299 nan peyi Etazini.

Sous:

– Macrumors

– Pi popilè iPhone ka Maker Spigen