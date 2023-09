Founisè Apple la, Foxconn, pral voye fè nan peyi Zend iPhone 15, elaji fabrikasyon pi lwen pase Lachin.

By

Founisè Apple Foxconn pral kòmanse anbake iPhone 15 Made in India jis kèk semèn apre yo fin lanse smartphones yo nan faktori Chinwa yo. Mouvman Apple sa a se yon pati nan yon inisyativ plizyè ane pou divèsifye fabrikasyon li pi lwen pase Lachin epi redwi vilnerabilite chèn ekipman pou. Asanble iPhone yo nan peyi Zend pa pral sèlman ede Apple elaji kapasite fabrikasyon li yo, men tou diminye ensètitid nan komès ki te koze pa tansyon ant Washington ak Beijing.

Etablisman Foxconn nan Sriperumbudur, Tamil Nadu, pral jwe yon wòl enpòtan nan fasilite chajman dènye inite iPhone yo. Sepandan, pwodiksyon iPhone 15 nan peyi Zend pral depann de disponiblite konpozan yo, prensipalman souse atravè enpòtasyon, osi byen ke lis monte nan liy pwodiksyon nan etablisman Foxconn toupre Chennai.

Anplis Foxconn, lòt founisè Apple k ap opere nan peyi Zend, tankou Pegatron Corp. ak yon etablisman Wistron Corp. byento yo dwe akeri pa Tata Group la, yo espere tou kòmanse asanble iPhone 15. Sa a pral plis ranfòse prezans manifakti Apple nan peyi Zend.

iPhone 15 la pral lanse jodi a nan evènman Wonderlust, ansanm ak lòt anons ki gen ladan nouvo seri Apple Watch ak Apple AirPods. Modèl iPhone 15 ak 15 Plus yo espere genyen yon do an vè ak kote aliminyòm, pandan y ap rapòte vèsyon Pro ki pi wo yo pral gen yon chanjman nan yon konsepsyon Titàn, ki fè yo pi dirab ak pi lejè.

An jeneral, desizyon Apple pou fabrike iPhones nan peyi Zend se yon mouvman estratejik pou divèsifye chèn ekipman pou li epi redwi depandans li sou Lachin. Lè Apple agrandi fabrikasyon li yo pi lwen pase Lachin, Apple gen pou objaktif pou asire yon rezèv plis fleksib ak an sekirite nan pwodwi kritik li yo.

