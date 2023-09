Nouvo pwogramasyon iPhone 15 devwale pa Apple ak rediksyon pri pou itilizatè Ilandè yo

Apple te ofisyèlman revele dènye liy iPhone ak mont entelijan li yo, ak anons la nan seri a iPhone 15 ak Apple Watch Series 9. Pandan ke jeyan teknoloji a te ogmante pri yo nan iPhone li yo nan peyi Etazini an, itilizatè Ilandè yo pral resevwa yon rabè. iPhone 15 Pro a kòmanse nan € 1,239, yon pri rediksyon € 100 soti nan modèl ane pase a. iPhone 15 la pral kòmanse nan € 979, konpare ak € 1,029 yon ane de sa. iPhone 15 Plus la tou te gen pri li redwi a € 1,129 soti nan € 1,179.

Apple gen pou objaktif pou amelyore eksperyans itilizatè a an jeneral ak nouvo aparèy li yo, malgre defi yo poze pa kriz pri lavi aktyèl la. Nouvo iPhone yo pwomèt bon jan kalite apèl amelyore, fotografi, ak adopsyon yon estanda USB pò chaje. Modèl iPhone 15 Pro yo pral prezante yon bouton aksyon personnalisable, pandan y ap iPhone 15 Pro a pral gen yon konsepsyon Titàn ki pi dirab ak yon sistèm kamera ki pi pwisan.

Gamme iPhone 15 la pral ekipe ak chip A16, pandan y ap modèl Pro yo pral gen chip A17 modènize. iPhone 15 la te adopte tou koneksyon USB C pou chaje ak transfè done, an konfòmite ak dat limit Inyon Ewopeyen an pou estandadize chaj pa 2024. Anplis de sa, Apple te elaji kapasite satelit ijans iPhone a, ajoute Asistans Road atravè satelit.

Apple te prezante tou Apple Watch Series 9, ki gen yon fonksyon kontwòl jès, pwosesis demann Siri sou mont nan tèt li, ak entegrasyon amelyore ak HomePod la. Konpayi an kontinye bay priyorite dirabilite, ak efò pou elimine plastik nan anbalaj, sèvi ak materyèl 100% resikle, epi konte sou sous enèji pwòp, renouvlab.

Sous:

– PP Foresight analis Paolo Pascatore

– Anons ofisyèl Apple la

Definisyon:

– USB C: Yon koneksyon otobis seri inivèsèl ki souvan itilize pou chaje ak transfè done nan aparèy elektwonik.

– A16 ak A17 chips: refere a processeurs yo itilize nan aparèy Apple, ak A17 se vèsyon an pi nouvo ak pi pwisan.

– Kapasite satelit ijans: Kapasite yon aparèy pou konekte ak yon rezo satelit pou kominikasyon ak asistans nan sitiyasyon ijans.