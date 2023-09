Apple resevwa patant pou materyèl nwa mat, li ta ka pote yon varyete nan iPhone ak MacBooks

By

Apple te akòde yon patant ki pèmèt konpayi an sèvi ak yon materyèl nwa ma sou pwodwi li yo, ki gen ladan iPhones ak MacBooks. Patant la, ki te depoze an 2020, te fèk apwouve pa Etazini Trademark and Patent Office (USTPO).

Itilizasyon nwa ma nan pwodwi Apple yo te popilè nan mitan konsomatè yo, jan sa pwouve pa liberasyon an nwa ma iPhone 7 variant plizyè ane de sa. Sepandan, fidbak la pou seri iPhone 7 la pa t ase pozitif pou Apple kontinye ofri modèl la. Patant sa a sijere ke Apple se kounye a grav sou materyèl la nwa ma epi li vle asire pwodwi li yo satisfè bon jan kalite a vle anvan lanse yo nan mache a.

Patant la pèmèt Apple sèvi ak pati anodize ma nwa ki ofri yon fini san defo, san espas. Imaj ki akonpaye patant la tou allusion sou posibilite pou yon variant nwa ma pou iPhones ak Apple Watch. Pandan ke li se fasil rive ane sa a, kòm nouvo seri iPhone 15 la pral lanse byento, patant la sijere ke yon iPhone nwa ma ta ka prezante nan fiti prè.

Anplis iPhones, patant lan ouvri pòt pou MacBooks nwa ma, ki pa te ofri pa Apple pou dè dekad. Po nwa ma yo popilè nan mitan itilizatè MacBook, ak patant sa a endike ke Apple ka konsidere yon opsyon nwa ma pou laptops li yo.

Kòm pou seri iPhone 15 k ap vini an, ki gen ladann modèl tankou iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, ak iPhone 15 Pro Max, gen rimè sou gwo amelyorasyon kamera, ki gen ladan yon lantiy periscope. Modèl Pro yo ka prezante tou yon kò Titàn, ki kapab ogmante pri pwodwi a.

Li klè ke Apple ap eksplore nouvo opsyon pou pwodwi li yo, ak patant lan pou materyèl nwa ma sijere ke konpayi an ap aktivman konsidere entwodiksyon de sa a Variant. Pandan fanatik yo eksite yo ap tann lage seri iPhone 15 la, se sèlman tan ki pral di si yon opsyon nwa ma pral pami òf yo.

