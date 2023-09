Apple espere revele iPhone 15 ak USB-C chaje

Apple pral lage iPhone 15 ki trè antisipe a, ak rimè ki endike ke li pral abandone plato Zeklè propriétaires li an favè USB-C chaje. Mouvman sa a ta pèmèt pou chaje inivèsèl ak rasyonalize pwosesis chaje a atravè plizyè aparèy ak mak.

Ane pase a, Inyon Ewopeyen an te pase yon lwa ki te egzije smartphones, tablèt, ak lòt ti aparèy pou sipòte USB-C chaje pa 2024. Lejislasyon sa a gen pou objaktif pou diminye kantite chajè ak câbles konsomatè yo bezwen fè fas ak lè yo achte nouvo aparèy, tou. kòm ankouraje konpatibilite ant aparèy ki te pwodwi pa manifaktirè diferan.

Malgre ke chanjman sa a ka sanble enpòtan pou iPhones, Apple te deja tranzisyon iPads li yo ak MacBooks nan USB-C chaje. Sepandan, konpayi an te rezistan a fè chanjman an sou iPhone a. Greg Joswiak, ansyen vis prezidan Apple nan maketing mondyal la, te deja mete aksan sou valè ak omniprésente plato Lightning la men li te rekonèt ke konpayi an ta konfòme yo ak manda Inyon Ewopeyen an.

Desizyon Inyon Ewopeyen an aliman ak efò li yo pou adrese fatra elektwonik. Sepandan, tranzisyon an nan chajè USB-C ka okòmansman jenere plis fatra elektwonik kòm moun yo retire câbles Lightning yo. Apple ap gen anpil chans bezwen devlope yon pwogram resiklaj Lightning kab pou bese enpak anviwònman an.

Gen rezon finansye dèyè rezistans Apple nan chanjman an tou. Chargeur Lightning a te yon sous pwofitab revni pou Apple, tou de atravè vant câbles Lightning ak Pwodwi pou Telefòn twazyèm pati ak câbles ki pase nan pwogram Made For iPhone li. Deplase nan USB-C ta ​​abandone kèk nan kontwòl sa a ak chanjman nan yon ekosistèm ki pi ouvè ak inivèsèl.

Li rete klè si chanjman nan USB-C yo pral aplike nan tout modèl iPhone 15 la oswa limite a sa sèlman aparèy yo Pro. Sepandan, tranzisyon an nan USB-C chaje pa atann yo dwe yon sèl motivatè pou konsomatè yo ajou. Anpil aparèy mobil, ki gen ladan pwòp iPad ak MacBooks Apple yo, deja itilize USB-C, kidonk aksè nan fil chaje pa ta dwe difisil oswa koute chè.

Nan tèm long la, yon sistèm chaje inivèsèl gen avantaj klè pou konsomatè yo. Chanjman sa a pral aliman tou iPhones ak tandans k ap grandi nan itilizasyon USB-C nan lòt aparèy. Pandan ke ka gen espekilasyon sou yon chanjman potansyèl nan chaje san fil nan lavni an, li se kounye a limite pa vitès chaje pi dousman konpare ak chaje fil elektrik.

Sous:

- "Apple te devwale iPhone 15 ak USB-C chaje, ki make posib fen epòk Lightning kab" (CNN)

- Definisyon plato Zeklè: Yon kab chaje propriétaires devlope pa Apple pou aparèy li yo.

- Definisyon USB-C plato: Yon estanda chaje inivèsèl ki pèmèt pou chaje pi vit ak konpatibilite atravè divès kalite aparèy ak mak.