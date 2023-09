Chips Apple yo fabrike nan peyi Etazini, men anbalaj toujou fè nan Taiwan

By

Dapre enfòmasyon an, chips Apple yo, ki te fabrike pa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), yo pral fè nan nouvo faktori a nan Phoenix, Arizona, jan sa te anonse pa CEO Apple Tim Cook. Sepandan, chips sa yo pral oblije voye tounen nan Taiwan pou asanble paske faktori a nan Arizona manke enstalasyon ki nesesè pou anbalaj chips yo ki pi avanse.

Anbalaj se etap final la nan fabrikasyon chip, kote eleman yo reyini andedan yon lojman pou amelyore vitès ak efikasite pouvwa. Pandan ke chips pou iPads ak Mac yo ka pake deyò nan Taiwan, chips iPhone a bezwen reyini nan peyi a. Metòd anbalaj sa a te itilize pa Apple depi 2016.

Apa de Apple, TSMC tou gen lòt kliyan tankou NVIDIA, AMD, ak Tesla, ki gen modèl chip, ki gen ladan H100 NVIDIA a, yo pral oblije voye tou tounen nan Taiwan pou anbalaj. Anbalaj avanse yo itilize sou iPhone a rapòte yo dwe itilize pa Google pou pwochen telefòn Pixel li yo tou.

Gouvènman Ameriken an, atravè Lwa CHIPS, te mete sou kote gwo finansman pou ankouraje fabrikasyon chip nan peyi Etazini epi redwi depandans sou founisè lòt bò dlo. Mouvman sa a gen pou objaktif pou ranfòse endistri semi-conducteur Ameriken an nan mitan tansyon ak Lachin sou Taiwan.

Pandan ke gouvènman an te etabli yon pwogram National Advanced Packaging Manufacturing pou pote anbalaj chip nan peyi Etazini an, li ap resevwa siyifikativman mwens finansman konpare ak fabrikasyon chip. Institute of Printed Circuits te deklare ke sa endike yon mank de priyorite pou anbalaj. TSMC pa gen okenn plan pou konstwi enstalasyon anbalaj nan peyi Etazini akòz gwo depans ki enplike epi li pral gen anpil chans ofri nenpòt metòd anbalaj nan lavni nan Taiwan.

