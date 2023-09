Apple pou Adopte USB-C Standard pou lavni iPhone Releases

Apre plizyè ane rezistans, Apple Inc. te finalman kapitile sou estanda USB-C la epi li pral sèvi ak li pou tout degaje iPhone nan lavni. Konpayi an te sèvi ak pò Zeklè propriétaires li yo pou chaje aparèy depi 2012. Pandan ke pò Zeklè a te yon pwen vann inik pou Apple, li te tou yon chay pou konsomatè akòz pri a wo nan câbles ranplasman.

Desizyon pou chanje nan USB-C vini apre Inyon Ewopeyen an (EU) te siyen yon manda chajè komen an Oktòb 2022. Dapre manda a, tout telefòn mobil, tablèt, ak kamera ki vann nan Inyon Ewopeyen an dwe gen yon USB Type-C chaje. pò. Laptops yo pral swiv egzanp nan 2026. Yo te mete direktiv la an plas pou diminye acha chajè ki pa nesesè yo ak estandadize chaje atravè aparèy yo.

Apple te fòtman opoze ak manda chajè komen an, diskite ke li toufe inovasyon. Sepandan, konpayi an te konsede ke li pa gen okenn chwa ke konfòme li. An reyalite, Apple deja enkòpore USB-C nan iPad Air li yo nan 2020 ak 10yèm jenerasyon iPad a nan 2022. Koulye a, konpayi an pral pwolonje normalisation sa a nan espas iPhone a.

Deplasman nan USB-C pral pote konvenyans nan konsomatè yo, paske yo pa pral bezwen pote plizyè câbles chaje pou aparèy diferan. Anplis de sa, li pral gen anpil chans redwi pri a nan câbles ranplasman, kòm USB-C câbles yo pi fasil disponib epi jeneralman mwens chè pase câbles Lightning.

Desizyon Apple pou adopte estanda USB-C pou pwochen iPhone lan pral ofisyèlman revele nan dat 12 septanm ak lansman iPhone 15 la. Sa make fen yon epòk pou Apple ak kòmansman yon eksperyans chaje plis inivèsèl pou konsomatè yo.

