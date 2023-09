Top Aplikasyon pou iPhone gratis ak Peye Ozetazini

By

Nan atik sa a, nou pral eksplore pi gwo aplikasyon pou iPhone gratis ak peye nan peyi Etazini. Aplikasyon sa yo ofri yon varyete de karakteristik ak founi diferan enterè ak bezwen.

Pami pi gwo aplikasyon pou iPhone gratis nan peyi Etazini, youn aplikasyon remakab se Temu: Shop Like a Billionaire. Temu pèmèt itilizatè yo achte atik liksye epi fè eksperyans fòm yon bilyonè. Yon lòt aplikasyon popilè se YouTube TV, ki ofri yon pakèt kontni difizyon pou itilizatè yo jwi. TikTok, li te ye pou videyo kout viral li yo, tou fè lis la.

Nan lòt men an, pi gwo apps iPhone peye nan peyi Etazini an gen ladan Minecraft, yon jwèt trè popilè ki pèmèt jwè yo kreye mond pwòp yo. Geometry Dash se yon lòt aplikasyon peye ki konbine mizik ak jeu ki baze sou konpetans. Byen koni jwèt tablo a, MONOPOLY, gen tou yon vèsyon dijital ki disponib pou itilizatè iPhone.

Lòt aplikasyon peye ki fè lis la gen ladan Heads Up!, yon jwèt pati amizan, ak Plague Inc., yon jwèt simulation estratejik kote jwè yo kreye ak evolye yon patojèn pou enfekte ak siye limanite.

Aplikasyon sa yo ofri yon seri opsyon amizman, soti nan jwèt ak eksperyans nan vi. Si w ap chèche yon eksperyans fè makèt liks oswa yon jwèt kaptivan pou jwe, gen opsyon ki disponib sou App Store la.

