Apple Watch Seri 9: Nouvo Karakteristik ak Amelyorasyon

Apple dènyèman te revele dènye smartwatch li yo, Apple Watch Series 9, nan evènman Wonderlust li yo. Seri 9 la vini ak plizyè nouvo karakteristik ak amelyorasyon ki amelyore fonksyonalite li yo ak eksperyans itilizatè li yo.

Yon adisyon remakab se nouvo S9 SiP (Sistèm nan pake), ki gen anpil yon CPU pwisan ak 5.6 milya tranzistò, yon GPU ki se 30% pi vit, ak yon motè neral kat nwayo. Amelyorasyon sa a pèmèt demann Siri yo trete dirèkteman sou aparèy la, sa ki lakòz repons amelyore. Anplis de sa, smartwatch la gen ladan kounye a yon chip ultra-wideband dezyèm jenerasyon, amelyore presizyon jwenn lè konekte ak yon iPhone.

Apple Watch Series 9 la tou prezante yon ekspozisyon pi klere, ki kapab rive nan 2000 nits, ki se de fwa klète maksimòm predesesè li a, Seri 8. Ekspozisyon amelyore sa a asire pi bon vizibilite menm nan anviwònman klere deyò.

Yon adisyon remakab nan Seri 9 la se jès "double-tap", menm jan ak karakteristik nan tapping demontre ak Apple Vision Pro la. Sa a pèmèt itilizatè yo reponn apèl nan telefòn oswa kominike avèk mont lan lè yo tape dwèt endèks yo ak gwo pous yo ansanm. Karakteristik doub-tap la ap disponib atravè yon aktyalizasyon lojisyèl an Oktòb.

An tèm de opsyon konsepsyon, Seri 9 la ap disponib nan aliminyòm nan yon seri koulè, tankou woz, starlight, ajan, minwi, ak pwodwi wouj. Vèsyon asye pur yo ap disponib an lò, ajan, ak grafit. Yo ka mete pre-lòd apati Madi, ak disponiblite pwograme pou 22 septanm. Modèl debaz la kòmanse nan $ 399.

Apple te fè tou amelyorasyon anviwònman ak Seri 9. Lè yo asosye ak nouvo gwoup Sport Loop, Apple Watch Series 9 vin premye pwodwi kabòn-net Apple la. Anplis de sa, anbalaj ki pi piti a pèmèt pou anbake pi efikas.

Apple Watch Seri 9 swiv Seri 8 ane pase a, ki te prezante detèktè tanperati ak Deteksyon aksidan. Li se tou vo mansyone Apple Watch Ultra a, yon modèl ki pi rezistan ak yon ekran pi gwo ak yon bouton Aksyon separe. Seri 9 la pral vini ak watchOS 10, dènye sistèm operasyon smartwatch Apple la ki ofri yon koòdone itilizatè renovasyon ak vèsyon ajou nan aplikasyon debaz yo.

An jeneral, Apple Watch Series 9 la ofri amelyorasyon enpòtan an tèm de pèfòmans, klète ekspozisyon, ak karakteristik inovatè. Li kontinye ap yon opsyon smartwatch dirijan pou itilizatè kap chèche yon melanj de style, fonctionnalités, ak konsyans anviwònman an.

