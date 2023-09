Apple prezante iPhone 15 ak pò USB-C ak sistèm kamera amelyore

Apple fèk devwale dènye smartphones li yo, iPhone 15 ak iPhone 15 Plus, ak karakteristik ki pi popilè se enklizyon yon pò USB-C. Sa a make yon depa soti nan konektè Zeklè propriétaires Apple la, kòm konpayi an orè pou konfòme li ak règleman Inyon Ewopeyen an k ap vini yo. iPhone 15 a kòmanse nan $ 799 pou modèl 128 GB, pandan y ap iPhone 15 Plus la kòmanse nan $ 899 pou menm kapasite depo a.

Malgre ke konsepsyon iPhones ane sa a sanble ak iPhone 14, gen amelyorasyon remakab. Tout modèl kounye a prezante Dynamic Island, yon dekoupaj ki gen fòm grenn ki prezante nan iPhone 14 Pro ak Pro Max. Li ofri yon nouvo fason pou wè notifikasyon epi kominike avèk aplikasyon yo. Anplis de sa, iPhone 15 gen anpil yon ekspozisyon OLED Super Retina ki kapab montre kontni Dolby Vision ak yon klète 1,600 nits. Klere pik nan ekspozisyon sa a rive nan 2,000 nits nan limyè solèy la, ki se doub sa nan predesesè li a.

Amelyorasyon ki pi enpòtan nan iPhone 15 la se sistèm kamera li yo. Capteur kamera prensipal la te modènize a 48 megapiksèl soti nan 12 megapiksèl anvan yo te jwenn nan iPhone 14 la. Telefòn nan gen tou yon lantiy teleobjèktif 12 megapiksèl ak amelyorasyon nan mòd nan pòtrè. Itilizatè yo pa bezwen manyèlman chanje nan mòd pòtrè, epi gen amelyorasyon nan mòd lannwit, Live Photos, ak mòd aksyon.

Anndan iPhone 15 la, Apple te amelyore chipset la nan A16, menm processeur ki te itilize nan modèl iPhone 14 Pro ane pase a. Konpayi an pwomèt lavi batri tout jounen an, gras a yon pi gwo batri. iPhone 15 la gen ladan tou yon chip ultra-wideband dezyèm jenerasyon pou amelyore koneksyon ak jwenn presizyon nan Find My.

Ansanm ak iPhone 15, Apple lanse nouvo Apple Watch Series 9, ki gen yon chip modènize ak pèfòmans GPU amelyore ak yon chip ultra-wideband dezyèm jenerasyon. Mont la tou entwodui yon karakteristik "double-tap" ak plis ankò.

