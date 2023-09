Apple anonse dat lage pou iOS 17

By

Apple te finalman devwale dat lage pou iOS 17 pandan dènye evènman li yo. Dènye vèsyon lojisyèl an ap disponib pou ajou gratis nan Lendi 18 septanm. Anons sa a vini apre anpil antisipasyon nan men itilizatè Apple depi lojisyèl an te anonse premye nan evènman an WWDC nan mwa jen. iOS 17 espere konplètman transfòme eksperyans iPhone a.

Anvan lage ofisyèl la, yon vèsyon beta nan iOS 17 te disponib pou tèsteur yo. Sepandan, vèsyon konplè a pral kounye a aksesib a tout moun. Gen plizyè karakteristik enteresan ki te ranpòte atansyon pami itilizatè yo. Youn nan karakteristik sa yo se yon ajou nan FaceTime, ki pèmèt itilizatè yo kite mesaj vwa videyo. Anplis de sa, yon zouti ki rele NameDrop pral pèmèt itilizatè yo fasil pataje enfòmasyon kontak lè yo tou senpleman kenbe telefòn yo pre ansanm. Pou moun ki renmen òganizasyon, yo te prezante yon nouvo aplikasyon jounal tou.

Yon amelyorasyon siyifikatif ki te kenbe enterè nan anpil moun se pwomès la nan yon karakteristik otokorreksyon amelyore. Yo di sa a otokoreksyon aktyalize aprann nan preferans itilizatè a, elimine fristrasyon nan ranplasman mo envolontè.

Nan dat lansman 18 septanm, yo ka jwenn aksè nan iOS 17 pa mete ajou lojisyèl an. Sa a pral pèmèt itilizatè yo jwi tout nouvo ak amelyore karakteristik yo ki te prezante. Apple kontinye bay avansman ki amelyore eksperyans itilizatè a pou kliyan li yo.

