Andrew Flintoff Retounen nan Cricket Apre aksidan Top Gear

Andrew Flintoff, ansyen krikèt ak prezantatè sou Top Gear, te fè yon reaparisyon nan krikèt apre li te blese nan yon aksidan gwo vitès pandan tal filme pou emisyon an. Aksidan an te fèt nan Dunsfold Park Aerodrome nan Surrey, kote Flintoff te kondwi yon Morgan Super 3 twa wou a 130 kilomèt alè. Li te soufri blesi nan figi ak zo kòt kase men depi li refè.

Flintoff, ki te pran retrèt krikèt an 2009, ap travay kounye a kòm yon konsiltan ki pa peye ak ekip gason Angletè a pandan seri One-Day International yo kont New Zeland. Yo te wè li ki mennen egzèsis jaden an preparasyon pou premye match la nan Cardiff's Sophia Gardens. Mak vizib sou figi l 'ak tep sou nen l' yo te aparan.

Patisipasyon Flintoff ak Top Gear rive nan yon fen, ak desizyon l 'kite kite apre aksidan an. Sa a pa t 'premye aksidan li nan emisyon an, kòm li te deja fè aksidan nan yon nòmal mache ak tonbe nan yon trike nan gwo vitès. BBC a te sispann tanporèman tal filme pou emisyon an epi li pral fè yon revizyon sante ak sekirite.

Pale sou aksidan an, yon sous ki toupre Flintoff deklare ke li te tou de emosyonèlman ak fizikman afekte pa ensidan an. Ansyen prezantatè Top Gear Angela Rippon te eksprime senpati li, li remake ke prezantatè yo pa chofè pwofesyonèl epi yo souvan mande yo fè travay ki difisil.

Malgre li pa rantre nan ekip la pou koup di mond kap vini an nan peyi Zend, retounen Flintoff nan krikèt se yon devlopman pozitif pou fanatik yo ak espò a. Eksperyans li ak ekspètiz li pral san dout benefisye ekip Angletè a pandan match yo kont New Zeland.

